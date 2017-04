Western Digital presenteert zijn eerste draagbare SSD

Hardware

Western Digital heeft zijn eerste draagbare SSD onthuld. Nadat het bedrijf eerder al een desktop-variant op de markt bracht, is er nu dus ook een draagbare versie. Consumenten kunnen kiezen uit een My Passport SSD van 256GB, 512GB of 1TB. De gegevensoverdracht vindt plaats middels een USB Type-C aansluiting.

“Het WD-merk is erop gericht frisse, nieuwe persoonlijke opslagapparaten te leveren die niet alleen geweldig presteren, maar ook mooi en duurzaam ontworpen zijn,” lichtte Sven Rathjen, vicepresident marketing van Client Solutions bij Western Digital, toe. “My Passport SSD is ons snelste draagbare opslagapparaat tot nu toe en een krachtige oplossing voor mensen die content snel en gemakkelijk moeten kunnen verplaatsten.”

De My Passport SSD ondersteunt gegevensoverdracht aan opgegeven snelheden van maximaal 515MB/s, waarmee Western Digital dus zijn snelste My Passport-apparaat tot nu toe presenteert. Je kunt hem op alle gangbare USB-aansluitingen aansluiten, dus naast Type-C ook op Type-A. Daarnaast is het apparaat voorzien van het USB 3.1 Gen 2 predicaat, de nieuwste versie van de standaard.

De SSD kan verder een behoorlijke klap verduren, volgens Western Digital van zo’n twee meter. Je kunt de My Passport SSD zowel in Windows als macOS gebruiken.

De goedkoopste variant van de My Passport SSD, met 256GB aan externe opslag, kost 129,99 euro. De 512GB-variant gaat voor 209,99 euro over de toonbank en de prijs voor de 1TB-versie is 409,99 euro.