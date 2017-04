Facebook lanceert digitale assistent M in de Verenigde Staten

Apps & Software

Een jaar geleden kondigde Facebook aan te zullen komen met een digitale assistent binnen Messenger. Deze week nog zal die gelanceerd worden. M geeft op dit moment bovenal suggesties tijdens gesprekken voor bijvoorbeeld het overboeken van geld, of oproepen van een taxi.

M is in eerste instantie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Volgens Facebook is het een “behulpzame assistent in Messenger, aangedreven door kunstmatige intelligentie.” De assistent werkt door suggesties te bieden binnen gesprekken. Het gaat dan om relevante content en features die gebruikt kunnen worden om “de manier waarom mensen communiceren en dingen gedaan krijgen” te verrijken.

Op dit moment heeft de bot nog niet heel veel verschillende mogelijkheden. Zo kan hij op dit moment suggesties geven om bepaalde stickers te verzenden. Die gegeven suggesties zijn afhankelijk van hoe een gesprek verloopt. Ook herkent M wanneer mensen het over betalingen hebben en kan de optie geboden worden om geld over te boeken. M geeft ook de mogelijkheid om locaties te delen, en indien nodig een taxi te bestellen binnen Lyft of Uber.

De functionaliteit van M is op moment van lancering dus nog vrij beperkt. Maar volgens Facebook zullen die snel uitgebreid worden; M leert middels machine learning zijn dienst te verbeteren en betere suggesties te doen. De digitale assistent komt binnenkort ook naar andere landen, stelt Facebook. Wanneer die beschikbaar zal zijn in Nederland is niet bekend en vermoedelijk duurt dat nog wel een tijdje. Zo heeft Google zijn Assistant nog altijd niet in Nederland beschikbaar gemaakt en had Apple jaren nodig om Siri naar ons land te brengen.