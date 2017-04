‘Europa streeft VS voorbij in IoT-adoptie’

Business

De adoptie van het Internet of Things loopt in Europa sneller dan in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een onderzoek onder topbestuurders van het Amerikaanse adviesbureau Bain & Company. In Europa is 27 procent van de topmanagers bezig met IoT-oplossingen, terwijl dat in de VS slechts 18 procent is.

Europa loopt volgens het onderzoek van Bain & Company (PDF) vooral voor als het aankomt op de industrie en commerciële toepassingen van IoT-oplossingen. Ze zijn “ambitieuzer en optimistischer over hun plannen om IoT-oplossingen uit te rollen en te integreren” valt te lezen in het rapport.

Niet alleen is een groter percentage van Europese topmanagers van plan om de komende jaren IoT-oplossingen in te voeren, ook willen ze andere dingen dan hun Amerikaanse tegenhangers. Twee derde van de Europese topmanagers is vooral enthousiast over het potentieel van het IoT om bestaande producten te verbeteren, waar dat in de VS slechts een derde is.

Tegelijk maken de Europese topmanagers zich wel meer zorgen om de veiligheid van IoT. 39 procent van de IoT-klanten in Europa noemde de beveiliging als een belangrijke drempel voor adoptie van dergelijke toepassingen. In de VS was dat 27 procent. Ook werden door de groepen verschillende barrières voor het doorvoeren van IoT-toepassingen genoemd: 22 procent van de Europese topmanagers vond vooral regelgeving problematisch, waar dat bij de Amerikanen slechts 8 procent was.

Tot slot blijkt uit het rapport dat de Europese managers significant meer budget steken in IoT-ontwikkelingen dan hun Amerikaanse tegenhangers. Zo werd binnen de Europese auto-industrie 24 procent van het IT-budget in IoT-oplossingen gestoken, waar dat in de Amerikaanse tegenhanger 19 procent was.

Om die voorsprong vast te houden, raadt Bain & Company Europese managers aan deze ontwikkeling door te zetten en te proberen die te versnellen. Dat zal vermoedelijk inhouden dat er nog meer budget in IoT-toepassingen gestoken moet worden. Op die manier kunnen Europese bedrijven gebruik maken van hun competitieve voordelen en beter concurreren met de Amerikanen.