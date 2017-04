Google & Facebook onthullen manieren om nepnieuws te bestrijden

Business

Google en Facebook introduceren allebei nieuwe maatregelen om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. De bedrijven lieten vandaag weten welke initiatieven ze nemen. Daarmee spelen de techgiganten in op kritiek die de laatste tijd geuit werd op de verspreiding van nepnieuws via hun platformen.

Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen staan de techreuzen onder druk om de verspreiding van nepnieuws via hun platformen tegen te gaan. Het probleem ligt vooral in het gebrek aan controle op sociale media en in zoekmachines. Daar proberen zowel Facebook als Google op hun eigen manieren iets aan te doen.

Google introduceert factchecks

Google liet in een blogpost weten dat het nu wereldwijd berichten gaat controleren. “Voor het eerst zie je, als je een zoekopdracht op Google uitvoert, een resultaat met factcheck op één of meer publieke claims en tref je die informatie direct aan op de pagina met zoekresultaten. Daarin is informatie over de claim, wie deze gemaakt heeft, en een factcheck te vinden,” lezen we in de post. Dat moet er dan ongeveer als volgt uit komen te zien.

De factchecks worden niet door Google uitgevoerd, maar door bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Google denkt dat “het nuttig is voor mensen die willen weten hoeveel consensus er is over een bepaalde claim en duidelijke informatie willen over welke bronnen het ergens mee eens zijn.” De informatie is niet voor elk zoekresultaat beschikbaar.

Facebook helpt gebruikers nepnieuws te spotten

Facebook heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met non-profit organisatie First Draft, die erop gericht is om de standaarden van informatiedelen te verbeteren. “Deze tool is nu al een paar dagen in 14 verschillende landen op Facebook te zien”, schrijft Facebook-VP of News Feeds Adam Mosseri. Klikken op een speciale educational tool biedt gebruikers verder informatie en hulpbronnen met tips over het vinden en identificeren van nepnieuws.

Facebook heeft verder nog het Facebook Journalism Project and News Integrity Initiative gelanceerd, waarmee het de verspreiding van nepnieuws en foute informatie wil bestrijden. Voor het project werkt het sociale medium samen met nieuwsorganisaties om “producten te ontwikkelen en handvaten te bieden voor journalisten en mensen te helpen toegang te krijgen tot betere informatie om slimmere keuzes over wat ze lezen” te geven.