Microsoft brengt speciale veiligheidsmaatregelen naar Office 365

Security

Microsoft heeft enkele veiligheidsmaatregelen toegevoegd aan Office 365. Zo moet de dienst een stuk veiliger worden en klanten beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Dit alles is gelanceerd onder de noemer Office 365 Threat Intelligence.

In de blogpost waarin de nieuwe functies aangekondigd worden, omschrijft Microsoft nieuwe interactieve tools om de ernst van, en de invloed van beveiligingsinbreuken te analyseren. Als aanvulling daarop zijn er realtime notificaties van mogelijke inbreuken en diverse mogelijkheden om verdachte content te analyseren.

Daarnaast breidt Microsoft de Management API uit om details over bedreigingen te bieden en is integratie met SIEM-oplossingen mogelijk. “Office 365 Threat Intelligence biedt informatie over types malware zowel binnen als buiten je organisatie, als ook informatie over inbreuken met details tot op het niveau van specifieke code die gebruikt wordt voor bepaalde types malware,” schrijft Microsoft in de blogpost.

Microsoft brengt ook Office 365 Advanced Data Governance uit, dat klanten helpt belangrijke gegevens te verwerken, onderwijl er bepaalde informatie die mogelijk schadelijke effecten kan hebben weggefilterd wordt. Het systeem geeft dan ook niet alleen waarschuwingen om bedreigingen te identificeren, maar biedt ook tips voor te nemen maatregelen.

Afgezien daarvan zijn er ook nog allerhande extra opties om data te classificeren en hiermee om te gaan. Verdere verbeteringen komen binnen een paar maanden naar Office 365. Zowel Threat Intelligence als Advanced Data Governance komen standaard naar Office 365 Enterprise E5 en zijn “algemeen beschikbaar” voor het publiek.