Microsoft bereidt zich voor op tweede grote Windows-update, mogelijk zonder mobiel

Apps & Software

Microsoft begint morgen met het uitrollen van de Creators Update van Windows 10. De ontwikkeling van het Windows 10-besturingssysteem is echter nooit afgerond en dus werken de programmeurs van Microsoft al aan de volgende grote release. Dat wordt de update met codenaam ‘Redstone 3’, die moet dit najaar verschijnen.

PCWorld meldt dat Microsoft nu Build 16170 van Windows 10 heeft uitgebracht. Daarin worden zoals gebruikelijk wat bugs opgelost, maar tegelijk doet de update nog iets. De OneCore code wordt aangepast, die ten grondslag ligt aan de verschillende platformen voor computers, tablets, telefoons, IoT-apparaten, de Hololens en Xbox.

Microsoft heeft de codenaam of releasedatum nog niet officieel bevestigd, maar tijdens een presentatie zagen we al dat er een “tweede update” voor 2017 gepland stond. Vermoedelijk zal die in de loop van de herfst uitgebracht worden, maar die kan natuurlijk nog worden uitgesteld. Met deze vroege update wordt in elk geval de basis gelegd voor de volgende grote versie.

Is Windows Mobile dood?

Een grote vraag die de update doet opkomen, heeft betrekking op mobiel. In de laatste blog van Microsoft over Windows 10, viel niets terug te vinden over de mobiele plannen van Microsoft. Tegelijk kan gespeculeerd worden, op basis van de beslissing om Windows-apps naar Android te brengen, dat het bedrijf niet meer verder gaat met geld steken in Windows 10 Mobile.

Het gerucht gaat dat Microsoft zijn project van Windows 10 Mobile voorlopig op een laag pitje zet. Dat tot het de Continuum-mogelijkheden goed genoeg heeft uitgewerkt, en er makkelijk gewisseld kan worden tussen mobiele apparaten en bijvoorbeeld desktops of laptops. Dan zou het voor bijvoorbeeld zakelijke gebruikers interessanter kunnen worden om een Windows-smartphone te nemen.

Op dit moment heeft Windows Mobile een marktaandeel van nog geen procent en is er een half dozijn Windows-smartphones te koop. Kortom: dat aandeel is verwaarloosbaar en gesteld kan worden dat Microsoft de boot op dit vlak compleet gemist heeft. Hier staat nog wel tegenover dat er ook al maanden geruchten zijn over een Surface Phone, het wachten is tot Microsoft met het verlossende antwoord komt, misschien deze maand nog?.