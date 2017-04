Samsung introduceert nieuwe lijn curved ultrawide “megaschermen”

Hardware

Met de introductie van twee enorme curved ultrawide monitoren hoopt Samsung een einde te maken aan de dubbele monitorconfiguratie, zoals die veel voorkomt onder professionele computergebruikers. Het gaat om een 49 inch “mega-wide” monitor en een iets kleinere variant die een diagonaal van 44 inch zal hebben.

Beide monitoren moeten een alternatief bieden voor het gebruik van twee of meerdere monitoren. Zo komt de 49 inch monitor met een aspectratio van 32:9 overeen op een configuratie van twee 27 inch monitoren. Deze zal een verversingssnelheid krijgen van 144Hz en ondersteuning bieden voor AMD FreeSync en NVIDIA G-sync. De 44 inch variant doet met een aspectratio van 29:9 niet veel onder voor zijn grotere broer, en biedt een ervaring vergelijkbaar met twee schermen van 24 inch. Het formaat van beide schermen wordt door Samsung omschreven als “The Grand Circle”, die door VA technologie en een curve van 1800R tevens vanuit iedere hoek haarscherp beeld weergeeft. Daarnaast krijgen de schermen een extreem hoge resolutie van 3840 x 1200 pixels gebruiken, ook wel bekend als Double Full HD (DFHD).

De laatste tijd maakt Samsung grote sprongen in de productie van beeldschermen, bijvoorbeeld met de introductie van haar nieuwe Cinema Screen tijdens CinemaCon 2017 in Las Vegas. Dit is een revolutionair 4K HDR LED-scherm met een doorsnede van ruim 10 meter, die gebruikt kan worden in bioscopen, theaters, en (concert)arena’s. Ook kwam het Zuid-koreaanse bedrijf met de bekendmaking dat ze 70 miljoen OLED-schermen gaan leveren aan Apple voor nieuwe generaties van de iPhone. Eerder al plaatste Techzine een review van Samsungs nieuwe ultrawide curved monitor C34f791WQU, met een diagonaal van 34 inch en een resolutie van 3440 x 1440 pixels. Aangezien de productie pas in september 2017 van start gaat, kunnen bovenstaande specificaties nog veranderen wanneer massaproductie begint. Wel wordt verwacht dat deze nieuwe schermen in het voorjaar van 2018 op de markt zullen komen.