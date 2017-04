Google biedt LG Display 800 miljoen dollar voor OLED-schermen

Business

Google schijnt van plan te zijn om 1 biljoen Zuid-Koreaanse won te investeren in LG Display. Omgerekend komt dat bedrag neer op ongeveer 800 miljoen euro, een fikse investering die zou moeten gaan naar de OLED-productie van het bedrijf.

Persbureau Reuters omschrijft de investering als eentje die vanuit strategisch oogpunt gedaan wordt. Google zou op die manier een flinke voorraad OLED-schermen veilig willen stellen voor de opvolger van zijn Pixel-smartphone. Het bedrag schijnt nog niet vast te liggen en LG moet ook nog akkoord gaan met het aanbod van Google.

Google is met deze zet niet bepaald de eerste smartphonemaker die overstapt van lcd-schermen naar OLED. Samsung maakt zijn vlaggenschipmodellen al langere tijd met OLED-schermen en ook Apple schijnt overstag te zijn. Dat laatste bedrijf zou maar liefst 70 miljoen OLED-panelen gekocht hebben bij Samsung, om zijn iPhone 8 van de schermen te kunnen voorzien.

Pixel-opvolger

Google bevestigde begin maart nog dat het werkt aan een opvolger van de succesvolle Pixel-smartphones. Die dienen als showcase om fabrikanten te laten zien wat er allemaal mogelijk is met Android. De toestellen draaien op een Snapdragon 821 processor, hebben prima camera’s, ondersteunen Google Assistant, onbeperkte cloudopslag en virtual reality-mogelijkheden.

Over de mogelijke opvolger is nog vrijwel niets bekend, al zou die naar het schijnt geen koptelefooningang krijgen. Verder zouden de toestellen dit jaar nog uitgebracht moeten worden. Of ze ditmaal wel naar Nederland komen is ook niet zeker; de eerste Pixel-toestellen zijn hier niet te koop.