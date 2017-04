TSMC trekt overname bod chipafdeling Toshiba in

Business

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft zijn bod op de chipafdeling van Toshiba ingetrokken. Daarmee is Foxconn Electronics het enige overgebleven bedrijf dat een bod heeft staan op de tak.

Anonieme bronnen van de DigiTimes stellen dat “TSMC zich ervan bewust is dat het minder interessant is voor Toshiba dan Amerikaanse overnamekandidaten. De Taiwanese fabriek twijfelt ook over het betreden van de geheugenmarkt.” Om die reden zou het besloten hebben zijn miljardenbod in te trekken. Hoeveel het geboden had is niet bekend, maar vermoedelijk lag het bedrag boven de vijftien miljard dollar.

Naar het schijnt komt het hoogste bod op dit moment van Foxconn, maar volgens Reuters zou de Japanse regering die overname wel eens kunnen blokkeren. Andere partijen die een bod hebben gedaan zijn onder meer Apple, Amazon, Google, Micron Technology, Western Digital en het duo Silver Lake Partners en Broadcom. Zij zouden volgens de Japanse overheid geschiktere kandidaten voor de overname zijn. Waarom de overheid zich exact in deze overnamestrijd mengt is niet bekend, maar het zou volgens DigiTimes te maken hebben met nationale geheimen.

Het is niet zeker hoeveel geld geboden wordt voor de chipafdeling van Toshiba. Broadcom en Silver Lake Partners schijnen samen zo’n 18 miljard dollar geboden te hebben, dus andere bedragen zullen waarschijnlijk ook rond dat bedrag liggen.

De chipafdeling van Toshiba wordt verkocht omdat het bedrijf forse klappen op moet vangen door tegenslagen bij de bouw van een Amerikaanse kerncentrale. Daardoor moet Toshiba een verlies van maar liefst 8,5 miljard dollar zien te compenseren. Vermoedelijk is de meest interessante partij voor de overname Western Digital. Dat bedrijf nam in mei 2016 SanDisk over, en werd daarmee een partnerbedrijf van Toshiba. De chipafdeling die nu te koop staat, was samen door SanDisk en Toshiba gestart, waardoor WD al voor de helft eigenaar van de afdeling is.