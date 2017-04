Canonical trekt stekker uit Unity & mobiele projecten Ubuntu

Business

Zes jaar nadat Unity de standaard gebruikersinterface op Ubuntu-desktops werd, heeft Canonical besloten het project stop te zetten. In plaats daarvan wordt komend jaar terug geschakeld naar GNOME. Belangrijker nog is dat men stopt met het ontwikkelen van Ubuntu-software voor smartphones en tablets.

Canonical-oprichter Mark Shuttleworth legt de keuze uit in een blogpost. “Ik schrijf dit om jullie te laten weten dat we onze investeringen in Unity8, de telefoon en het design stopzetten. We schakelen onze standaard Ubuntu desktop terug naar GNOME voor Ubuntu 18.04 LTS.” Die versie wordt in april 2018 uitgebracht.

Hiermee beweegt men terug naar de vroege jaren van Ubuntu, toen dekstop geleverd werden met GNOME in plaats van een door Canonical ontwikkelde gebruikersinterface. De blogpost maakt niet expliciet dat de ontwikkeling van smartphones en tablets stopzet, maar Community Manager Michael Hall bevestigde dit wel tegenover Ars Technica.

“Werk aan smartphones en tablets eindigt ook, eigenlijk het volledige convergence-verhaal,” aldus Hall. “We blijven werken aan desktop, maar op dezelfde manier als in onze pre-Unity dagen, toen we namen wat ontwikkelaars ons gaven.” Ubuntu smartphones en laptops waren nooit erg populair en ook de ontwikkeling van software daarvoor nam af. Het stopzetten van de projecten komt in die zin niet uit de lucht vallen.

Unity 8 werd op smartphones en tablets meegeleverd, maar was niet stabiel genoeg om te draaien op laptops. In plaats daarvan draaien die op Unity 7. Ook daar komt nu dus een einde aan. Met het verhaal van Unity is het hoofdstuk voor Canonical overigens verre van voorbij. Het bedrijf is succesvol op de markt van servers en in de cloud en gaat zich daar meer op richten.

Shuttelworth stelde dat het stopzetten van Unity “een erg zware beslissing” was voor hem persoonlijk, “maar dat deze keuze vormgegeven wordt door commerciële beperkingen en die zijn moeilijk te verenigen.” Tegelijk stopt zijn bedrijf dus niet met de ontwikkeling van desktop producten. “We blijven de meest bruikbare open source desktop in de wereld maken, onderhouden bestaande LTS-releases, en werken met onze commerciële partners om bij te dragen aan die desktop, om onze zakelijke klanten die erop vertrouwen en de miljoenen IoT en cloud-ontwikkelaars die ermee innoveren te blijven ondersteunen.”