Epson EcoTank-printers inmiddels 20 miljoen keer verkocht

Business

Enkele jaren geleden kwam Epson in Nederland met een nieuw concept voor de veelprintende thuisgebruiker tot kleine zelfstandige, namelijk EcoTank. Het idee hierachter is vrij eenvoudig: er worden voor printerbegrippen enorme inkttanks voor vele duizenden printjes aan deze printers gehangen, waarna je zelfs bij relatief zwaar gebruik genoeg inkt hebt om een tot meerdere jaren vooruit te kunnen. Vandaag kondigt Epson aan dat het wereldwijd inmiddels 20 miljoen van dit soort apparaten heeft verkocht.

Let wel, in Nederland waren we er in 2014 relatief laat bij als het gaat om dit type printer. Als we het persbericht van Epson mogen geloven, werden de eerste ‘high-capacity ink tank printers’ al in oktober van 2010 in Indonesië op de markt gebracht. Daarna zijn ze in totaal in ongeveer 150 landen op de markt gekomen.

Het is op basis van het persbericht dat wij hebben gezien overigens niet helemaal duidelijk wat Epson verstaat onder ‘high capacity ink tank printers’. Nergens in het persbericht wordt gerept over de term EcoTank, waaronder we deze apparaten in Nederland en België kennen. Gezien de aanwezigheid van een foto van een EcoTank in het bericht, kunnen we er echter van uitgaan dat we hier wel degelijk met dit type machines te maken hebben.

Of de eerste modellen uit 2010 en de huidige EcoTanks nog iets met elkaar te maken hebben, is ons niet helemaal duidelijk. De eerste EcoTanks die we hier in 2014 op de markt zagen komen (bijvoorbeeld de L555) hadden veel weg van houtje-touwtje-bouwwerken. Er was letterlijk een bestaande instapper uit de WorkForce-lijn gepakt, waarvan vervolgens wat inktreservoirs aan de zijkant waren gehangen. Het lijkt ons in ieder geval onwaarschijnlijk dat dit een doorontwikkeling was van modellen die vier jaar daarvoor op de markt waren gebracht.

Uit het persbericht blijkt dat de groei van dit type printers met name uitgesproken is in opkomende markten. In de landen die hiertoe worden gerekend, legt dit type printer beslag op zo’n 10 procent van de totale laser/inkjet markt, die 45 miljoen units bedroeg in Epson’s fiscale jaar 2015 (dat liep tot en met maart 2016). Voor het net afgelopen boekjaar voorziet Epson een jaar-op-jaar groei van 25 procent als het gaat om ‘EcoTank’-printers, zoals we ze gezamenlijk maar even zullen noemen.