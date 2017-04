iPhone is het populairste zakelijke toestel in Nederland

Business

Apple en Samsung verdelen al sinds jaar en dag het grootste gedeelte van de taart in Nederland als het gaat om marktaandeel. De zakelijke markt is hierop geen uitzondering. Althans, als we het onderzoek van Computer Profile als leidraad nemen. Dat onderzoek, gebaseerd op zo’n 1500 interviews bij bedrijven met 50 of meer medewerkers in de afgelopen zes maanden, toont aan dat Apple een aandeel heeft van niet minder dan 43 procent op de zakelijke markt, gevolgd door Samsung met 34,6 procent.

Voor de rest van de markt blijft er om precies te zijn nog 22,6 procent over om te verdelen. Opvallend hierbij is dat Microsoft en Nokia (Windows Phone/Mobile) zich in het zakelijke segment een stuk beter staande houden dan in de consumentenmarkt, met een gezamenlijk aandeel van bijna 19 procent. Op zich is dit niet zo heel erg vreemd wat ons betreft, want in de zakelijke markt is de integratie met andere diensten van Microsoft – een van de sterkste punten van Windows Phone/Mobile – veel belangrijker dan op de consumentenmarkt.

Meest gebruikte zakelijke smartphones in Nederland

De overige merken hebben vrijwel niets in de melk te brokkelen in de zakelijke markt. Opvallend is hier met name het verhoudingsgewijs lage aandeel van Huawei, vergeleken met de toch stevige groei die het merk heeft gerealiseerd in de consumentenmarkt. Of deze discrepantie ligt aan een wat mindere focus van Huawei op de zakelijke markt of aan een gebrek aan vertrouwen van ondernemingen in het merk, wijst het onderzoek niet uit.

Besturingssystemen op zakelijke smartphones

Als we kijken naar de ontwikkeling van het marktaandeel van besturingssystemen gedurende enkele jaren, dan zien we dat iOS hier de koppositie heeft overgenomen van Android. Windows Phone/Mobile is na enkele jaren van lichte stijging weer wat weggezakt en van BlackBerry OS/10 is nagenoeg niets meer over.

Marktaandeel per marktsegment

Interessant is verder nog de verdeling van de verschillende merken tussen marktsegmenten. Samsung is ruimschoots de grootste als het gaat om de publieke sector en multinationals. Nederlandse bedrijven en bedrijven van een gemiddelde grootte kiezen massaal voor een iPhone. Microsoft en Nokia doen het gezamenlijk goed in de publieke sector en bij Nederlandse bedrijven.