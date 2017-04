‘Europa is gevaarlijk afhankelijk van Microsoft’

Business

Europese landen steunen veel te veel op Microsoft als het aankomt op hun IT-systemen. Veel systemen zijn ondergebracht bij de Amerikaanse technologiereus en dat is volgens een groep onderzoeksjournalisten mogelijk gevaarlijk. Ook de Europese Commissie en het Europees Parlement zijn kwetsbaar, omdat ze gevoelige systemen en informatie geheel bij het bedrijf onderbrengen.

Dit melden de journalisten in een uitgebreid rapport dat ze in Der Tagesspiegel publiceerden. Zij onderzochten gedurende drie maanden met behulp van economen, IT-managers, security experts en politici uit twaalf Europese landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement de staat van Europese IT.

Afhankelijkheid van Microsoft heeft volgens de onderzoekers een aantal belangrijke gevolgen. Enerzijds veroorzaakt het stijgende kosten en blokkeert het technische vooruitgang. Het ondermijnt stelselmatig de Europese aanbesteding- en mededingingsrecht en zou daarmee zelfs onwettig kunnen zijn. Het zorgt voor grote politieke invloed voor het bedrijf en brengt gevoelige gegevens in gevaar.

Microsoft is namelijk een Amerikaans bedrijf, dat onderhevig is aan Amerikaanse wetgeving. Informatie die daar wordt ondergebracht hoeft niet veilig te zijn, zelfs al staat die op Europese servers opgeslagen. In het verleden bleek de Amerikaanse overheid er al niet voor terug te schrikken Europese e-mails op te vragen die Microsoft op Europese servers had staan. Die zaak werd gewonnen door Microsoft, maar het is wel een indicatie van hoe ver de Amerikaanse regering wil gaan.

“Veel regeringen zijn zo afhankelijk van deze partij, dat ze niet langer kunnen kiezen voor bepaalde software. Voor Europese landen dreigt daarmee het verlies van zeggenschap over de eigen IT-infrastructuur,” vertelt computerwetenschapper Martin Schallburg aan Der Tagesspiegel.

Een specifiek voorbeeld is het moment waarop Microsoft stopte met ondersteuning van Windows XP. Eind 2014 werden overheden daardoor gedwongen nieuwe contracten af te sluiten met Microsoft, om soepeler over te kunnen gaan op Windows 7. Dat kostte overheden miljoenen euro’s en dreigt over een paar jaar weer te gebeuren als Microsoft Windows 7 niet langer ondersteunt.

In het bericht wordt aangeraden om over te stappen op lokaal gemaakte software en zo minder afhankelijk te zijn van Microsoft. De gedachte is om binnen Europa een compleet nieuwe software-industrie op te zetten, zoals dat eerder gebeurde met de oprichting van Airbus om niet afhankelijk te hoeven zijn van Boeing. Het zou vermoedelijk vele miljarden schelen, becijferd wordt dat Europa elk decennium zo’n 20 miljard euro kwijt is aan Microsoft-diensten.

Overigens riep het Europees Parlement in 2014 al op om hier werk van te maken. Daar lijkt tot dusverre weinig gehoor aan gegeven te zijn, maar het onderwerp schijnt op tafel te liggen bij het Parlement. Het is nu de vraag wat een goede vervolgstap is, maar gezien de stroperigheid waarmee processen verlopen binnen de Europese Unie, kan het nog een tijd duren voordat er een oplossing gevonden wordt.