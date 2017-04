Qualcomm eist op zijn beurt een schadevergoeding van Apple

Business

Jarenlang werkten Apple en Qualcomm samen aan technologie voor de iPhones en iPads. Qualcomm maakt bijvoorbeeld de chips die de apparaten verbindt met netwerken, waarmee zijn technologie cruciaal is voor mobiele apparaten. Maar aan die goede samenwerking kwam in januari een eind toen Apple het bedrijf aanklaagde. Nu slaat Qualcomm terug en eist het zelf een schadevergoeding van Apple.

De zaak kwam aan het rollen in januari, toen Apple maar liefst 1 miljard dollar eiste van Qualcomm. Het zou royalty’s betaald hebben voor technologie waar Qualcomm niks mee te maken had. Daarmee zou Qualcomm de regels omtrent licentiekosten overtreden hebben en daarom wilde Apple een schadevergoeding. Later werd die zaak uitgebreid naar China.

Nu stelt Qualcomm echter dat Apple zelf de overeenkomsten overtreden heeft. Het zou daarnaast gelogen hebben over een aantal zaken. Zo zou Apple bewust een negatiever beeld geschetst hebben van de prestaties van Qualcomm-chips in vergelijking met die van andere fabrikanten. Daarnaast zou Apple zich op onrechtmatige wijze bemoeid hebben met licentienemers van Qualcomm die producten maken voor Apple.

In zijn aankondiging van de tegenzaak stelt Qualcomm dat “Apple zijn ongelofelijke iPhone-franchise niet gebouwd zo kunnen hebben […] zonder te vertrouwen op de fundamentele mobiele technologieën van Qualcomm. Na een decennium van groei weigert Apple de waarde van die technieken te erkennen en heeft het een wereldwijde aanval op Qualcomm gelanceerd. Het probeert zijn enorme marktkracht te gebruiken om oneerlijke en onredelijke licentie-eisen op te leggen aan Qualcomm. We willen ons zakenmodel verdedigen, evenals ons recht op een eerlijke beloning voor onze technologische bijdragen aan de industrie.”

Apple heeft nog niet gereageerd op de aanklacht van Qualcomm.