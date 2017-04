AMD investeert in draadloze virtual reality

Mobile

Virtual reality begint na jaren van dromen langzaamaan mainstream te worden. De technologie staat echter in zekere zin toch nog in de kinderschoenen: zo is er een heel kabelpakket nodig om de headsets goed te laten functioneren en moeten ze gewoonlijk verbonden zijn aan een krachtige computer. AMD probeert daar verandering in te brengen.

AMD heeft vandaag namelijk laten weten dat het de virtual reality tak van start-up Nitero overneemt. Dat bedrijf bouwt 60GHz draadloze chips voor virtual en augmented reality. Nitero’s technologie moet draadloze virtual reality headsets mogelijk maken, zonder grote vertraging. Moeilijk is namelijk dat er veel informatie overgezet moet worden om virtual reality goed te laten werken. Gewone wifi-chips kunnen die informatie soms niet snel genoeg overzetten en daarom zijn snellere chips nodig. De technologie van Nitero kan daarbij helpen.

“Onhandige headsetkabels blijven een grote barrière voor de wijdverspreide adoptie van VR,” zegt Mark Papermaster, Chief Technology Officer van AMD. “Onze nieuw verworven draadloze VR-technologie is erop gericht deze uitdaging te overwinnen en is nog een voorbeeld van de investeringen die AMD voor de lange termijn doet om high-performance computer- en grafische technologieën te maken voor meeslependere ervaringen.”

“Onze nieuw overgenomen draadloze VR-technologie is erop gericht deze uitdaging op te lossen,” vertelt hij over het probleem van bekabelde VR-technologie. AMD is niet het enige bedrijf dat werkt aan een oplossing hiervoor. Steeds meer bedrijven proberen dat, waaronder Oculus met zijn Santa Cruz-prototype en HTC met de TPCast Vive Adapter.