Lancom introduceert vier nieuwe access points, alle te beheren via Lancom Managed Cloud

Networking

Het Duitse Lancom heeft vandaag liefst vier nieuwe access points aan de wereld voorgesteld. Het zijn alle 802.11ac Wave 2-modellen, dus met ondersteuning voor MU MIMO. Ze zullen door het leven gaan als LN-860, LN-862, LN-1700 en LN-1702.

De namen van de apparaten geven een indicatie van de 802.11ac-ondersteuning die geboden wordt. Bij de LN-860 en de LN-862 is er een maximale bandbreedte op de fysieke laag van de stack beschikbaar van 867 Mbps, bij de LN-1700 en de LN-1702 is dat 1733 Mbps. Met andere woorden, de eerste twee maken gebruik van twee antennes op 802.11ac 5 GHz, de andere twee van vier antennes. Alle apparaten bieden ondersteuning voor kanalen van 160 MHz breed. Of je hier in een zakelijke omgeving nu per se heel veel aan hebt, is de vraag. Een kanaal van 160 MHz zorgt voor veel interferentie voor andere apparaten in de buurt die wellicht ook in hetzelfde spectrum zitten. Heb je een relatief high-density deployment van access points, dan is dit waarschijnlijk net niet wat je wilt. Dit punt en andere onderdelen van het optimaliseren van je wifi-signaal behandelen we overigens ook in ons uitgebreide artikel hierover. Klik op deze link om dat te lezen.

Verder onderscheiden de verschillende modellen zich met name op het gebied van de fysieke antennes. In beide snelheidsklassen is er de keuze uit een model met interne en een met externe antennes. De LN-860 heeft vier antennes die allemaal in de behuizing zijn weggewerkt, terwijl die bij de LN-862 extern zijn uitgevoerd. In de LN-1700 zitten de in totaal zeven antennes wederom in de behuizing, bij de LN-1702 zijn zes van die zeven antennes extern uitgevoerd. In onze ervaring hoeft een access point met interne antennes zeker niet minder goed te zijn dan eentje met externe antennes, ook al ziet die er wellicht ‘sneller’ en ‘krachtiger’ uit.

Voor het overige bieden de nieuwe access points van Lancom alles wat je mag verwachten van modellen die zijn gericht op zakelijke omgevingen. Denk hierbij aan Active Radio Control om het wifi-signaal in real time te optimaliseren, Spectral Scan voor het detecteren van interferentie, Adaptive Noise Immunity om ruis uit de omgeving weg te filteren en zaken zoals Client en Band Steering om clients en access points in theorie altijd optimaal op elkaar af te kunnen stemmen. Uiteraard worden ze alle gevoed middels PoE. Hou er overigens wel rekening mee dat dit PoE+ (802.3at) moet zijn.

Een van de belangrijkste mogelijkheden van de nieuwe access points is dat ze geschikt zijn voor gebruik in combinatie met Lancom Managed Cloud. Op zich is dat niet zo vreemd overigens, want wij hebben ons laten vertellen dat in ieder geval alle moderne access points van Lancom geschikt zijn of gemaakt zullen worden voor deze beheeromgeving in de cloud. De stap naar de cloud is desalniettemin een belangrijke voor Lancom, omdat met name het beheer van access points (maar ook andere netwerkapparatuur, zie bijvoorbeeld Zyxel Nebula) overal steeds meer richting de cloud gaat. Dan kun je als fabrikant simpelweg niet achterblijven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zyxel, host Lancom de beheeromgeving volgens wat ons is verteld niet in een publieke cloud zoals AWS, maar in een private cloud. Dit zou de veiligheid van je configuraties ten goede moeten komen.

De vier nieuwe access points zijn per direct verkrijgbaar. De LN-860 en LN-862 kosten 629 euro, die LN-1700 en LN-1702 moeten 849 euro opbrengen. Alle modellen hebben 3 jaar garantie meegekregen. Voor meer informatie over de nieuwe modellen, kun je ook altijd even kijken op de website van Lancom.