‘EU en Facebook hebben bijna deal over delen WhatsApp-gegevens’

Security

Het lijkt erop dat Facebook en de Europese Unie bijna een overeenkomst hebben over het delen van gegevens van WhatsApp. In 2014 nam Facebook de populaire berichtendienst over en wilde het de gegevens gaan gebruiken. De EU stak daar echter een stokje voor, maar ging in gesprek met Facebook over eventuele voorwaarden waaronder dat wel zou kunnen.

Over die voorwaarden lijkt bijna overeenstemming bereikt te zijn. De Ierse privacy commissaris Helen Dixon laat dit weten in een interview met persbureau Reuters. “Ik denk dat de partijen – WhatsApp en Facebook – het erover eens zijn dat de kwaliteit van informatie geboden aan gebruikers duidelijker had moeten zijn, transparanter had kunnen zijn en ook eenvoudiger uitgelegd. We kijken naar een oplossing daarvoor.” Ze gaat er vanuit dat in de zomer een overeenkomst gesloten kan worden met Facebook.

Delen van gegevens

In november 2016 stopte Facebook tijdelijk met het delen van gegevens van gebruikers in heel Europa. Dat deed het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg onder druk van de Artikel 29-werkgroep, waarbinnen Europese privacywaakhonden verenigd zijn. Facebook gebruikte de data die het van WhatsApp kreeg om persoonlijkere advertenties te verstrekken en het bieden van vriendschapsuggesties. Sindsdien wordt er door de groepen onderhandeld over een verantwoorde manier om de gegevens alsnog te kunnen delen. De Ieren nemen daarbij de leiding, omdat in Dublin het Europese hoofdkwartier van Facebook staat.

Dat Facebook de gegevens ging gebruiken, kwam het op flinke kritiek te staan. Het bedrijf had tijdens de overname van WhatsApp laten weten dit juist niet te zullen doen, maar kwam in augustus vorig jaar terug op die belofte.