Contactloos betalen met smartphone groeit gigantisch, met Apple als grootste partij

Het aantal mensen dat Apple Pay gebruikt zal in 2017 bijna verdubbelen. Daarnaast wordt verwacht dat de dienst de komende jaren veruit het grootste blijft. Ook zal het aantal mensen dat hun smartphone gebruikt om contactloze betalingen te doen flink groeien. In de eerste helft van dit jaar zal dat aantal de grens van 100 miljoen overschrijden en eind dit jaar de 150 miljoen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Juniper Research. In een nieuwe studie schrijft het dat Apple Pay dit jaar een alsmaar grotere voorsprong krijgt op de concurrentie. In 2015 had de dienst nog 15 miljoen gebruikers, een aantal dat eind 2017 dus naar 86 miljoen gegroeid zal zijn.

De concurrerende diensten, Samsung Pay en Android Pay, maken ook groei door, maar minder grote. Samsung Pay zal van 3 miljoen gebruikers in 2015 eind dit jaar groeien naar 34 miljoen. Apple Pay had in 2015 nog 2 miljoen gebruikers en verwacht wordt dat het eind 2017 zo’n 24 miljoen gebruikers heeft.

Juniper denkt dat in 2021 het gecombineerde aandeel van Apple, Samsung en Google 56 procent bedraagt. Hun gebruikersschare zou groeien naar 500 miljoen, al verwacht Juniper wel dat er grote concurrentie aankomt. Zo zou onder meer PayPal werken aan “de versnelde uitrol van een reeks oplossingen voor contactloos betalen, waarmee het effectief mee kan dingen voor marktaandeel.”

Een uitdaging waar fabrikanten nog altijd mee te maken hebben volgens Juniper, ligt in beschikbaarheid. Lang niet alle winkeliers hebben betaalapparaten die het mogelijk maken om met smartphones te betalen. Daarnaast moet een smartphone beschikken over een NFC-chip, en dat hebben op dit moment gewoonlijk alleen de duurdere modellen. De adoptie van die chip wordt wel steeds groter, waarmee het aantal mensen dat in theorie zijn smartphone kan gebruiken om contactloos te betalen groeit.

“We geloven dat het contactloos gebruik versneld zal groeien, zodra consumenten en verkopers zich realiseren hoe snel en makkelijk het werkt,” stelt Nitin Bhas, de schrijver van het rapport in het persbericht van Juniper. Afgezien van de mogelijkheid om contactloos te betalen met smartphones, is er nog een belangrijke uitdaging voor fabrikanten. Consumenten maken zich nog altijd vaak zorgen over de veiligheid hiervan en de complexiteit.