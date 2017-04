Cellularline Antenna moet de ontvangst van je iPhone 6 en 7 verbeteren

Mobile

Slechte ontvangst met je smartphone, iedereen heeft er weleens last van. Het Italiaanse Cellularline komt nu met een hoesje voor de iPhone waarmee je het signaal van je antennes kunt voorzien van een upgrade. Cellularline belooft een verbetering in signaalontvangst tot 57 procent.

De Antenna is feitelijk niets meer dan een hoesje, dat is ontwikkeld samen met het Amerikaanse Antenna79, dat zich specialiseert in dit soort technologie. Of, zoals Antenna79 het zelf aangeeft: “Antenna79 engineers technology that enables portable devices to interact optimally with both wireless networks and users.”

Het hoesje dat nu door Cellularline op de markt wordt gebracht, maakt gebruik van een passieve antennes. Dit houdt in dat deze het signaal van de bestaande antennes in het mobiele apparaat onder handen nemen, zonder dat ze zelf iets initiëren. Er wordt als het ware gespeeld met de RF-velden van de antennes. Dit passieve karakter van de technologie moet er ook zorg voor dragen dat er geen interferentie plaatsvindt met wifi en Bluetooth. De twee belangrijkste LTE-banden, namelijk 7 (2600 MHz) en 20 (800 MHz) worden ondersteund. Het hoesje kan ingeklapt gebruikt worden, maar ook uitgeklapt worden voor een naar eigen zeggen nog betere ontvangst.

Kijken we naar de compatibiliteit, dan is de Antenna vooralsnog alleen beschikbaar voor de iPhone 6, 6S en 7, aan een adviesprijs van 34,99 euro. Voor de 7S is er nog geen hoesje uitgebracht, wat waarschijnlijk iets te maken zal hebben met de dubbele camera in dat model en eventueel de herschikking van componenten zoals antennes als gevolg.