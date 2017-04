Philips brengt nieuw curved ultrawide scherm van 34 inch op de markt

Hardware

In navolging van concurrenten zoals Samsung en LG, gaat ook Philips mee in de trend van de megaschermen. Deze nieuwe 34 inch monitor is het eerste product uit de nieuwe X-lijn, waarbij extra wordt gelet op design en gebruiksgemak.

De Philips 349X7FJEW heeft een aspectratio van 21:9, waardoor je meer dan genoeg ruimte hebt om te multitasken. Dit wordt nog eenvoudiger door Philips MultiView, waarmee gebruikers twee bronnen tegelijkertijd kunnen aansluiten en bekijken op de monitor. Met een CrystalClear Quad HD-resolutie van 3440 x 1440 pixels en een curve van 1800R kun je daarnaast vanuit iedere hoek genieten van de beelden op het scherm. De 349X7FJEW beschikt daarnaast over AMD FreeSync ondersteuning en een kleurengamma van 117,3% (CIE1931), waardoor foto’s en videos zonder haperingen en in diepe kleuren kunnen worden bekeken.

Het scherm is ontworpen met het oog op de gebruiker, zo heeft het een bijna randloos edge-to-edge beeldscherm en een luxe afwerking van chroom en glans. Zowel de hoogte als de draaihoek zijn aan te passen, waardoor je altijd een comfortabele houding aan kunt nemen. Met de Philips LowBlue Mode-instelling hoef je daarnaast niet bang te zijn voor blauwe lichtstralen die oogschade kunnen veroorzaken. Ook wordt een losse USB-hub op je bureau overbodig en kun je eenvoudig je mobiele apparaten opladen, door de vier USB 3.0 aansluitingen die in de monitor te vinden zijn,

De X-lijn wordt op de markt gebracht door MMD, een merklicentiepartner van Philips Monitors, en is zowel op de particuliere als zakelijke markt gericht. “De X-lijn draagt met brede en mooie monitoren bij aan onze toewijding om schermen aan te bieden die mensen aanmoedigen om met meer plezier productiever te zijn”, aldus Artem Khomenko, Product Manager Philips Monitors Europe bij MMD. Later dit jaar zullen er meer schermen op de markt verschijnen uit deze lijn, waarmee het bedrijf de eerste stappen in de markt van de megaschermen zet. Eerder verschenen op Techzine al reviews van vergelijkbare curved ultrawide monitoren van Samsung en LG.

De nieuwe Philips 349X7FJEW monitor uit de X-lijn zal vanaf april 2017 verkrijgbaar zijn in de meeste elektronicawinkels voor een adviesprijs van €899,-.