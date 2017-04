‘iPhone 8 vertraagd door problemen met 3D-camera’

Mobile

De speciale editie van de iPhone, die Apple ter viering van de tiende verjaardag van het merk zou willen uitbrengen, lijkt vertraagd te zijn door problemen met de 3D-camera. Gespeculeerd wordt dat Apple het toestel wel presenteert in september, maar pas stukken later in de winkel legt.

Apple-analist Brain White schrijft in een investeringsnotitie dat de iPhone 8 wel al besteld kan worden in september, maar dat de levering van de 5,8-inch smartphone pas “enkele weken later” van start zou gaan. “Ons contact gelooft er heilig in dat de 5,8-inch iPhone 8 met enkele weken vertraagd is door problemen met de 3D-technologie, maar wel op tijd is voor de kerstperiode.”

Dit is niet voor het eerst dat er een bericht naar buiten komt waarin geclaimd wordt dat de lancering van de speciale iPhone-editie vertraagd is. Nu het bericht weer naar boven komt, wint het in ieder geval aan gewicht, een conclusie die ook White trekt. Tegelijk benadrukt White in zijn notitie dat “het pas april is en dat de situatie nog kan verbeteren.” De anonieme bron van White binnen Apple zou wel stellig geloven dat de telefoon tegelijk met de geplande 4,7-inch en 5,8-inch iPhone gepresenteerd wordt.

De iPhone 8 zou waterdicht zijn en een nagenoeg randloos scherm hebben. Daarnaast zou de camera aan zowel de voor- als achterkant speciale 3D-technologie hebben die onder meer augmented reality en gezichtsherkenning mogelijk maken. Naast de iPhone 8, zou Apple ook een iPhone 7 Plus en 7S Plus lanceren.