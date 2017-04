‘Foxconn biedt tot 25,4 miljard euro voor chipafdeling Toshiba’

Business

Het Taiwanese Foxconn zou tot wel 25,4 miljard euro over hebben voor de chipafdeling van Toshiba. Daarmee ligt het bod veel hoger dan dat van SK Hynix en Broadcom, die gezamenlijk 16,9 miljard euro zouden willen betalen voor de afdeling. Of Foxconn daarmee de meeste kans op de overname maakt is moeilijk te zeggen; de Japanse overheid ziet het liefst dat een Japans bedrijf de chiptak overneemt.

Dit blijkt uit een bericht van persbureau Bloomberg. Dat meldt dat “Toshiba en de Japanse overheid op zoek zijn naar Japanse bieders, maar uit die hoek zijn nog geen biedingen gekomen.” Mogelijk zou overwogen worden meerdere kleine Japanse chipfabrikanten te vragen om samen genoeg kapitaal bij elkaar te brengen om de chipafdeling van Toshiba over te nemen.

Die afdeling moet verkocht worden omdat Toshiba miljarden verlies draait op een kernreactor die het in de Verenigde Staten maakt. De Japanse overheid wil de chipafdeling binnen het land houden, wegens het “strategisch belang van chips in toekomstige technologieën.” Toch zijn er nog geen biedingen gekomen vanuit Japan en is het maar de vraag of die er zullen komen.

Meerdere niet-Japanse bedrijven, waaronder Apple, Amazon, Google, Microsoft en Western Digital hebben miljarden geboden voor de chipafdeling. Eerder hoorde ook TSMC bij die groep, maar dat trok zijn bod in omdat het niet geloofde dat de Japanse overheid zijn bod goed zou keuren.

Een mogelijke partij die de chipafdeling van Toshiba zou kunnen overnemen is Western Digital. Dat bedrijf nam in mei 2016 SanDisk over en werd daarmee voor de helft eigenaar van de chipafdeling, die ooit opgericht werd door SanDisk en Toshiba. Door de overige 50% over te nemen, zou dat bedrijf een van de grootste spelers kunnen worden als het gaat om de fabricage van geheugenchips.