TP-Link Deco M5 multiroom wifi mesh-systeem vanaf 15 mei te koop

Networking

Enkele maanden geleden kondigde TP-Link evenals vele andere fabrikanten tijdens CES een mesh-oplossing aan, dat door het leven zou gaan als Deco M5. Vandaag laat het bedrijf ons weten dat het nieuwe multiroom wifi-systeem vanaf 15 mei ook daadwerkelijk leverbaar is.

Met de Deco M5 richt TP-Link zich niet zozeer op de high-end consument, iets wat bijvoorbeeld Linksys en Netgear met respectievelijk Velop en Orbi wel doen. Dat is voor een deel ook te merken aan de gekozen hardware. Waar Linksys en Netgear hebben gekozen voor drie radio’s, doet de Deco M5 het met twee radio’s. Dat betekent dus dat er geen radio uitsluitend gebruikt kan en zal worden voor de zogeheten backhaul, maar dat een van de twee radio’s altijd door clients en satellieten gedeeld moet worden. Dat zal onherroepelijk zijn weerslag hebben op de beschikbare bandbreedte voor de clients. Daar staat tegenover dat de adviesprijs van de Deco M5 ‘slechts’ 299 euro bedraagt. Let wel, je hebt voor dat bedrag een multipack met drie units. Ter vergelijking, een 3-pack van Linksys Velop-modules is twee keer zo duur.

De Deco M5-units zijn AC1200-apparaten, met een bandbreedte van 400 Mbps op 2,4 GHz en 867 Mbps op 5 GHz. We hebben hier te maken met 802.11ac Wave 2, dus er is ondersteuning voor MU MIMO. Verder zijn er per unit twee gigabit netwerkpoorten aangebracht en een usb type-c-aansluiting. Via deze aansluiting worden de apparaten voorzien van voeding. De units hebben een diameter van 12 centimeter en zijn verder ook nog voorzien van Bluetooth 4.2, waarschijnlijk voor gebruik tijdens de installatie middels een app vanaf een smartphone of tablet.

TP-Link legt in het persbericht dat wij ontvingen over de Deco M5 verder behoorlijk wat nadruk op HomeCare, wat dit naar eigen zeggen het veiligste multiroom wifi-systeem maakt dat er is. HomeCare is in de basis een ingebouwde virusscanner van Trend Micro, iets wat we op routers van andere merken ook regelmatig voorbij zien komen, maar op een mesh-systeem nog niet eerder hebben gezien. Deze dienst van Trend Micro zit drie jaar inbegrepen bij het Deco M5-systeem, daarna moet je ervoor gaan betalen of kun je het simpelweg uitschakelen.

Een van de belangrijkste onderdelen van een wifi-systeem zoals Deco M5 is of de verschillende onderdelen goed met elkaar samenwerken om een optimaal signaal te geven aan de aangesloten clients, ongeacht of ze stilstaan of bewegen. TP-Link zegt hier met Adaptive Routering Technology voor te zorgen. Deze technologie zou continu aan het werk moeten zijn om te allen tijde de snelst mogelijke netwerkverbindingen aan zowel clients als de units onderling mogelijk te maken. Het geheel wordt bediend middels een app.

Het TP-Link Deco M5 multiroom wifi-systeem is vanaf 15 mei te koop via online en offline winkels voor een adviesprijs van 299 euro. Hiervoor krijg je dus een multipack met drie units. Wil je graag eerder aan de slag met dit nieuwe systeem, dan kun je vanaf 1 mei bij Bol.com en Coolblue terecht voor een pre-order.