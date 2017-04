‘Apple werkt aan geavanceerde sensoren voor behandeling diabetes’

Mobile

Apple heeft een klein team van biomedische ingenieurs ingehuurd om in het grootste geheim in Palo Alto, kilometers van het hoofdkwartier, te werken aan sensoren die de bloedsuikerniveaus in de gaten kunnen houden. Die sensoren werken door metingen via de huid te verrichten en zijn dus niet invasief. Daarmee zou Apple een grote doorbraak in de medische wetenschap bewerkstelligen.

Dit melden drie anonieme bronnen van CNBC. Het initiatief zou ver genoeg gevorderd zijn voor Apple om proeven uit te voeren met de technologie, om te zien of het ook in de praktijk goed werkt. De bronnen van CNBC stellen dat er al vijf jaar aan gewerkt wordt en dat het concept gebaseerd is op de visie van oud-CEO Steve Jobs.

Jobs schetste binnen Apple een toekomstvisie waarin wearables, waaronder smartwatches, gebruikt kunnen worden om onder meer de hartslag, zuurstofniveaus en bloedsuikerniveaus in de gaten te houden.

Optische sensoren

Het team dat aan de technologie werkt zou rapporteren aan Johny Srouji, Apple’s senior vice president van de afdeling hardware technologieën. Een van de bronnen van CNBC stelt er op dit moment dertig mensen aan het project werken, afkomstig uit bedrijven als Vital Connect, Masimo Corp, Sano, Medtronic en C8 Medisensors.

Een van de bronnen van CNBC stelt dat Apple de technologie probeert te ontwikkelen met behulp van optische sensoren. Die schijnen licht op de huid en zouden aan de hand daarvan kunnen bepalen hoe de bloedsuikerniveaus ervoor staan. Het precies vaststellen van die bloedsuikerniveaus zonder bloed te prikken is een grote uitdaging en meerdere bedrijven hebben dit al geprobeerd te realiseren, maar zijn daar tot nu toe niet in geslaagd.

Mocht het Apple wel lukken, is het een gigantische doorbraak. Hiermee zouden de miljoenen mensen die diabetes hebben makkelijker hun gezondheid in de gaten kunnen houden en opent het een nieuwe markt binnen de wearables. Het zou de Apple Watch voor deze mensen veranderen in een must have.

Concurrentie van Google

Apple is niet bepaald het enige bedrijf dat aan deze technologie werkt. Ook Verify, een dochter van Google, werkt hieraan, maar op een andere manier. Daar wordt een contactlens ontwikkeld die de bloedsuiker moet meten via de ogen. Die technologie scheen dik een jaar geleden bijna klaar te zijn voor uitrol op de markt, maar Google kwam vervolgens nog onbekende problemen tegen.