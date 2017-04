Huawei-CEO ziet geen toekomst voor smartwatches

Mobile

De CEO van Huawei Technology, Eric Xu Zhijun, vertelde tijdens een conferentie dat hij geen toekomst meer ziet voor smartwatches. Hij sprak tijdens de Global Analyst Summit 2017 van het bedrijf en lichtte zijn standpunt uitgebreid toe.

CEO Eric Xu Zhijun vertelde volgens de South China Morning Post dat hij “altijd in de war is over het nut van smartwatches, als we ook smartphones hebben.” De CEO ziet zichzelf er dan ook nooit een dragen. “Dus als het smartwatch team in Huawei me heel enthousiast een idee presenteert, vraag ik ze altijd welke tastbare behoefte er op de markt is voor deze producten.”

Met deze opmerkingen antwoordde Xu Zhijun op de vraag van journalisten of smartwatches wellicht de markt van smartphones zouden kannibaliseren. Het bedrijf heeft er daar twee van uitgebracht, waaronder de Huawei Watch 2, die met simkaart gebruikt kan worden om te telefoneren. Hoeveel exemplaren daarvan verkocht zijn is niet bekend, die cijfers geeft Huawei niet vrij.

Wel weten we van andere statistieken dat de grootste fabrikanten op de smartwatch-markt Apple, Garmin en Samsung zijn. De markt groeit volgens analist Thomas Husson van Forrester Research “minder snel dan verwacht werd. Onze gegevens laten zien dat een significant percentage van consumenten die een smartwatch in bezit hebben, het niet meer gebruiken.”

Een belangrijk probleem voor de brede adoptie van smartwatches lijkt te liggen in de functionaliteit ervan. De horloges kunnen veel, maar zijn niet bepaald handiger in gebruik dan bijvoorbeeld een smartphone. Daarnaast zijn ze vaak afhankelijk van een smartphone voor bijvoorbeeld mobiel bereik.