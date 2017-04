HP haalt Lenovo weer in als grootste pc-fabrikant

Business

De pc-markt zit al jaren in een dip en daar hebben veel fabrikanten last van. Voor HP betekende het in 2013 dat het marktleider af was en dat Lenovo het stokje overnam als marktleider. Lenovo dat de afgelopen jaren door een scherpe prijsstelling in staat was snel marktaandeel te winnen. Tot het afgelopen kwartaal, Lenovo wist minder pc’s te verkopen dan HP, waardoor HP na vier jaar het stokje weer overneemt, dat is althans wat marktonderzoeksbureau IDC beweerd.

IDC is ervan overtuigd dat HP op dit moment weer marktleider is op de pc-markt. Bij de grote concurrent Gardner, zijn ze nog niet zover, die zien Lenovo nog als marktleider, maar beide onderzoeksbureaus meten op hun eigen manier. Waar ze het wel over eens zijn is dat de pc-markt tekenen van herstel tonen. IDC stelt dat de totale verkoop op de pc-markt in het eerste kwartaal is uitgekomen op 60,3 miljoen eenheden, wat 0,6 procent meer is dan het jaar ervoor.

De pc-markt toont dus tekenen van herstel, maar echt makkelijker wordt het niet. Er is momenteel een groot te kort aan NAND- en DRAM-geheugen, waardoor de prijzen van die onderdelen fors zijn gestegen. De verwachting is dat de prijzen de komende kwartalen nog verder zullen stijgen. Hierdoor moeten de pc-fabrikanten of meer geld vragen voor hun pc’s of genoegen nemen met minder marge. Beide zijn geen ideale scenario’s.

Toch verwachten de onderzoeksbureaus dat er aan het einde van dit jaar weer een opleving komt. Verwacht wordt dat een hoop bedrijven later dit jaar weer nieuwe pc’s gaan aanschaffen, voornamelijk laptops en zogenaamde 2-in-1 modellen, en daarmee de pc-markt weer wat zal gaan aantrekken.

De top vijf pc-fabrikanten zijn volgens IDC; HP met een marktaandeel van 21,8 procent en 13,1 miljoen units (stijging van 13 procent), Lenovo met 12,3 miljoen units (stijging van 1,7 procent), Dell met 9,6 miljoen units (stijging van 6,2 procent), Apple met 4,2 miljoen units (stijging 4,1 procent) en kort daarachter Acer met 4,1 miljoen units.