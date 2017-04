Mogelijk problemen voor Toshiba rond verkoop chipafdeling

Business

Toshiba heeft sinds enkele weken zijn chipafdeling in de verkoop staan. Maar nu blijkt dat die verkoop, ongeacht de kandidaat, niet zomaar door hoeft te gaan. Als Western Digital wil, kan het daar mogelijk een stokje voor steken. Western Digital zou namelijk het recht hebben om als eerste een bod te doen op de chipdivisie van Toshiba.

Dit meldt Bloomberg op basis van een brief die Western Digital CEO Steve Milligan schreef aan Toshiba. In die brief van 9 april stelde hij dat de bestuursleden van Toshiba eerst met zijn bedrijf zouden moeten onderhandelen, voordat er tot een verkoop aan derden overgegaan kan worden. De chipdivisie van Toshiba werkt al jarenlang samen met SanDisk, waarmee de fabrieken en de technologie wordt gedeeld. Nu Western Digital vorig jaar Sandisk heeft overgenomen, heeft het volgens de contracten mogelijk de eerste optie tot overname. “Hij stelde ook dat de bieders die er nu liggen ongeschikt zijn en dat de genoemde prijzen boven de eerlijke waarde van de chipzaken liggen.”

Daarmee is er nog een mogelijk probleem voor Toshiba om een koper van de chipafdeling te vinden. Het Japanse bedrijf heeft geld nodig om de verliezen op de bouw van twee Amerikaanse kerncentrales op te vangen. Behalve Western Digital, zou ook de Japanse overheid liever zien dat de afdeling binnen het land blijft. Er is vanuit Japanse bedrijven echter nog geen interesse getoond of een bieding gedaan op de chipdivisie van Toshiba, het is de vraag of die er wel komen.

Wel liggen er biedingen van onder meer Apple, Amazon, Google en Microsoft. Ook het Taiwanese Foxconn heeft interesse en zou maar liefst 25,4 miljard euro geboden hebben. De kans is echter groot dat Foxconn de divisie niet mag overnemen, aangezien het Taiwanese TSMC liet weten zijn bod in te trekken omdat de Japanse overheid hier bezwaar tegen had. Waarschijnlijk gaat de Japanse overheid alleen akkoord met een Europese, Japanse of Amerikaanse partij.

Aangezien nu ook Western Digital laat weten niet tevreden te zijn met de kandidaten, is dat voor Toshiba een extra horde om te overwinnen. Advocaten met wie Bloomberg sprak stellen dat Western Digital een punt en recht van spreken heeft, doordat het voor de helft eigenaar is van de fabrieken en technologie. Ook Western Digital schijnt de divisie wel over te willen nemen, en is daarmee nu dus mogelijk de voornaamste kandidaat. In het licht van dat feit zijn de opmerkingen over ongeschikte andere kandidaten ook niet heel verrassend.