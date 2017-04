Qualcomm verliest dure patentzaak van BlackBerry

Business

Qualcomm moet miljoenen betalen aan BlackBerry. Het moet exact 814.868.350 dollar overboeken aan BlackBerry, na het verliezen van een arbitragezaak. Qualcomm moet het bedrag terugbetalen omdat het tussen 2010 en 2015 te veel geld vroeg voor royalty’s.

BlackBerry heeft in een persbericht het exacte bedrag bekendgemaakt dat het van Qualcomm zal ontvangen. De uiteindelijke betaling zal nog hoger zijn, aangezien er ook rente en advocatenkosten betaald moeten worden. Ook dat is voor rekening van Qualcomm. Op 30 mei zal bekend worden gemaakt wat het precieze bedrag is dat BlackBerry nog krijgt.

Te hoge royalty’s

De zaak kwam voort uit onenigheid tussen Qualcomm en BlackBerry rond de hoogte van royalty’s. Daarop was een plafond ingesteld, maar volgens Qualcomm was dat een vrijwillig plafond en stond het in zijn recht met het verhogen daarvan. BlackBerry was het daar niet mee eens en daarom gingen de bedrijven er uiteindelijk mee naar een arbitragerechter. Nu is de uitspraak dus in het nadeel van Qualcomm beslist.

“Ondanks dat Qualcomm het niet eens is met de beslissing, is deze bindend en kan er geen beroep aangetekend worden,” laat Qualcomm in een reactie weten. BlackBerry zegt verder in monde van CEO John Chen dat het “blij is met de beslissing in ons voordeel en we kijken ernaar uit onze samenwerking met Qualcomm voort te blijven zetten.”

Apple vs. Qualcomm

Het verliezen van de zaak komt op een slecht moment voor Qualcomm. Onlangs werd het ook al door Apple aangeklaagd over de hoogte van royalty’s die betaald moesten worden voor bepaalde technologieën. In die zaak staat 1 miljard dollar op het spel.