Synology komt met nieuwe 5- en 8-bay nas-apparaten: DS1517+ en DS1817+

Networking

Synology kondigt de beschikbaarheid aan van twee nieuwe tower nas-apparaten, te weten de DS1517+ en de DS1817+. In het eerste geval gaat het om een server met ruimte voor vijf harde schijven, in de andere kun je er in totaal acht kwijt. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan kun je ook nog de eveneens aangekondigde uitbreidingsunit DX517 overwegen. Die voegt er nog eens vijf schijfposities aan toe.

Met uitzondering van het aantal te plaatsen schijven, zijn de DS1517+ en DS1817+ onderliggend grotendeels identiek. Beide beschikken over een 2,4GHz Inte Atom quad-core processor en zijn standaard leverbaar in uitvoeringen met 2 GB of 8 GB werkgeheugen. In totaal kun je in beide servers 16 GB aan werkgeheugen kwijt.

Beide nas-apparaten bieden niet minder dan vier netwerkaansluitingen, voor load balancing en failover. Daarnaast zijn de bordjes van de machines voorzien van een PCIe-slot, waar je een optionele 10GbE kaart in kunt stoppen, waar twee 10Gbit-poorten op zitten. Als je servers zoals als deze onderdeel maakt van de backbone van je bedrijfsnetwerk, dan is een dergelijke aansluiting het overwegen waard. Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal apparaten dat tegelijkertijd verbinding met de nas gaat maken en wat de bandbreedte is die ze nodig hebben. Synology claimt een maximale leessnelheid bij gebruik van de 10GbE-kaart en het juiste geheugen van 1179 MB/s. Schrijven gaat dan aan maximaal 542 MB/s.

Wil je graag een ssd gebruiken als cache (en op deze manier de nas als geheel een stuk rapper maken), dan is dat ook mogelijk op de DS1517+ en DS1817+. Hiervoor is de M2D17 PCIe adapterkaart beschikbaar. Een voordeel hiervan is dat je geen standaard schijfpositie hoeft op te geven om de ssd-caching toe te voegen.

Zowel de DS1517+ als de DS1817+ kunnen maximaal twee DX517-uitbreidingsunits aansturen. Dit zorgt dan wel voor in totaal tien extra schijfposities.

Uiteraard draaien beide servers op het nieuwe DSM 6.1, waar we enige tijd geleden een zeer uitgebreide review over hebben gepubliceerd. Ze worden allebei geleverd met een beperkte garantie van 3 jaar. De 2GB-variant van de DS1517+ kost 666 euro exclusief BTW, dezelfde variant van de grotere DS1817+ 809 euro exclusief BTW. Voor de 8GB-variant van beide modellen ben je respectievelijk 732 euro exclusief BTW en 875 euro exclusief BTW kwijt.