Intel stopt na 20 jaar met Developer Forum

Business

Intel heeft bekendgemaakt dat het in de toekomst geen Intel Developer Forum (IDF) meer zal organiseren. Na twintig jaar komt er een eind aan het tweejaarlijkse evenement waarbij Intel met klanten en partners in gesprek ging over nieuwe producten en technologieën. Intel stelt op zoek te gaan naar een nieuwe manier om met klanten en partners te communiceren.

Intel heeft de afgelopen twintig jaar in San Francisco jaarlijks het Intel Developer Forum georganiseerd, een evenement waarbij het klanten en partners informeerde over nieuwe producten en technologieën. Veel nieuwe processoren zijn geïntroduceerd tijdens IDF. In augustus van dit jaar zou eigenlijk opnieuw een Developer Forum plaatsvinden maar die is inmiddels geannuleerd. Naast het jaarlijkse evenement in San Francisco heeft het ook jarenlang in Azië een Developer Forum georganiseerd, deze was vroeger in het jaar. Daar is nu een einde aan gekomen, Intel zal geen IDF meer organiseren.

Op de website laat Intel weten dat het bedrijf heel veel informatie online op de website heeft staan en dat klanten en partners contact op kunnen nemen met hun contactpersonen bij Intel mochten zij vragen hebben. Anandtech heeft contact gehad met Intel over de beslissing, Intel heeft aan hen laten weten dat het bedrijf is veranderd van een PC-bedrijf in een data-bedrijf en dat is ook deels de reden om te stoppen met IDF. De kosten zullen daarnaast ook ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, dergelijke grote evenementen zijn niet goedkoop. De vraag is nu wat ervoor terug gaat komen en of er iets voor in de plaats komt.