Zuid-Koreanen klagen over te rood Samsung Galaxy S8-scherm

Mobile

In Zuid-Korea is de Samsung Galaxy S8 inmiddels te koop en daaruit zijn ook wat klachten naar voren gekomen. Samsung heeft klachten gekregen dat het scherm te rood zou zijn, het scherm zou te heftige rode tinten hebben. De populairste zoekmachine in Zuid Korea zag ook in toename in de zoekterm “Galaxy S8 rood scherm”, maar volgens de lokale Samsung woordvoerder in Zuid-Korea is het geen kwaliteitsprobleem. Via de instellingen kunnen de kleurinstellingen gewoon worden aangepast.

Bij de introductie van elke populaire smartphone verschijnen er altijd wat klachten online in de eerste dagen. Daarbij is het altijd moeilijk inschatten in hoeverre die klachten ook terecht zijn. In veel gevallen gaat het om kleine problemen, maar vorig jaar had Samsung met de Galaxy Note 7 accu’s een serieus probleem, wat uiteindelijk uitliep op een ramp. Dat is nu niet het geval, gebruikers kunnen via de instellingen de kleuren gewoon aanpassen. Wellicht dat Samsung binnenkort middels een firmware update de kleurinstellingen nog wat verder zal optimaliseren, al heeft het hierover nog geen uitspraken gedaan.

Naar aanleiding van deze klachten hebben wij natuurlijk het exemplaar dat we van Samsung hebben ontvangen ook nog even aan een extra blik onderworpen, maar wij kunnen geen problemen ontdekken met de kleuren en zeker niet met de kleur rood. Als er al sprake is van een probleem dat gaat dus niet om een probleem dat alle toestellen treft.

Op Techzine is momenteel al de Samsung Galaxy S8 preview te lezen, waarin onze eerste ervaring staat met het toestel. De volledige review volgt zeer binnenkort.