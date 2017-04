Ziggo verkoopt geen eigen mobiele abonnementen meer

Business

Tot voor kort kon je bij Ziggo niet alleen terecht voor internet, televisie en telefonie, maar ook voor mobiele abonnementen. Een bezoekje aan de website leert nu echter dat dit in ieder geval vanaf vanaf vandaag niet langer het geval is. Op zich is dat natuurlijk niet zo gek, want Ziggo en Vodafone zijn een joint venture aangegaan. Dat heeft gevolgen voor de diensten van beide partijen. Zo berichtten we recent nog over de extra’s die klanten van beide partijen kunnen krijgen bij afname van bepaalde abonnementen. Een ander gevolg van de samenwerking is dus nu dat Ziggo stopt met het aanbieden van eigen mobiele abonnementen.

Als je nu naar het gedeelte van de Ziggo-website gaat waar voorheen mobiele abonnementen aangeboden werden, word je verwelkomd met een bericht dat Ziggo Mobiel niet meer bestaat en worden er Vodafone-abonnementen en -smartphones aangeprezen. Om te proberen om je over te halen, worden op deze pagina ook de ‘gratis extra’s’ nogmaals uitgelicht. Zo krijg je 5 euro korting op Vodafone Smart, Red of Black abonnementen en dubbele data op alle Vodafone-abonnementen op het adres waar je ook Internet en Digitale TV van Ziggo hebt.

Ben je op dit moment klant van Ziggo Mobiel, dan doet VodafoneZiggo je later dit jaar een naar eigen zeggen speciaal aanbod. Als je wil, kun je ook nu al de combinatie van Ziggo en Vodafone aanvragen. Qua infrastructuur verandert er overigens niet zo heel veel waarschijnlijk, want Ziggo Mobiel maakte altijd al gebruik van het Vodafone-netwerk.