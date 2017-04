QNAP introduceert nieuwe versie NAS-besturingssysteem QTS 4.3.3

Networking

QNAP heeft vandaag aan Techzine laten weten dat het QTS 4.3.3 beschikbaar heeft gemaakt voor vrijwel alle NAS-servers in het portfolio. Met deze nieuwe versie kunnen gebruikers meer doen met hun NAS-server, zowel zakelijke als thuisgebruikers. Op diverse fronten zijn er verbeteringen doorgevoerd, zo werkt het maken van Time Machine backups nu beter met macOS Sierra, is er de mogelijkheid om exFAT-partities te ondersteunen, is de virtuele netwerk switch voorzien van een grote update en worden de prestaties van de NAS nu nog visueler in beeld gebracht.

Het Taiwanese bedrijf timmert hard aan de weg om te groeien in de markt van NAS-servers, met het QTS-besturingssysteem als belangrijkste wapenfeit. Het QTS-besturingssysteem is te bereiken via een webportal en is grafisch zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat eigenlijk iedereen ermee moet kunnen werken. QNAP heeft wat dat betreft veel overeenkomsten met de grote concurrent Synology, maar weet zich op verschillende manieren te onderscheiden in de markt.

De NAS-servers van QNAP beschikken vaak over een metalen behuizing, waar Synology vaak kiest voor plastic. Verder lijkt de software-ontwikkeling bij QNAP in een hoger tempo te liggen, het bedrijf komt vaker met nieuwe versies en updates. De nieuwe versie die vandaag beschikbaar is gekomen biedt weer de nodige verbeteringen.

QNAP zelf geeft aan dit de belangrijkste verbeteringen zijn: