PHP-ontwikkelaars worden het meest gezocht op de arbeidsmarkt

Dat er een groot te kort is aan goed IT-personeel mag geen verrassing meer zijn, maar uit onderzoek van Joblift is gebleken dat er in de IT-markt de meeste kansen liggen voor PHP-ontwikkelaars. Van de 224.541 IT-vacatures die door het bedrijf werden geanalyseerd werd het meest gevraagd op PHP-ontwikkelaars, om precies te zijn 15.100 keer.

In de IT-markt is vooral een chronisch te kort aan ontwikkelaars, die staan duidelijk bovenaan het wensenlijstje van veel bedrijven. Met PHP als uitschieter met 15.100 vacatures, gevolgd door Java met 12.050 vacatures, .NET met 11.480 ontwikkelaars en C# met 7270 vacatures. De top vijf wordt gecomplementeerd door Javascript met “slechts” 3244 vacatures.

Uit de analyse van alle vacatures bleek dat enige kennis van Java belangrijker is dan PHP. Het gaat daarbij om andere functies dan van ontwikkelaar. Java wordt daarin het meeste gevraagd, gevolgd door .NET en PHP. In aantallen is dat respectievelijk 32.186, 29065 en 28084. Verder komt hieruit ook duidelijk naar voren dat Javascript-ontwikkelaar in veel gevallen niet wordt gezien als een volledige baan, maar als een extra taak. Er wordt maar liefst 27620 keer gevraagd om kennis van Javascript terwijl het aantal vacatures voor deze programmeertaal met 3244 veel lager ligt. Vaak moeten PHP-ontwikkelaars ook kennis van Javascript bezitten. Programmeertalen die de afgelopen jaren groeien zijn TypeScript en Scala, terwijl de populariteit van Perl juist daalt. Verder groeit Swift, de nieuwe programmeertaal van Apple, erg langzaam. Het afgelopen jaren verschenen er slechts 1,5 procent meer vacatures voor deze taal. Het aantal vacatures voor Java nam overigens ook niet heel rap toe, slechts 1 procent.

Voor mensen die in het begin staan van hun IT-carriere en nog een keuze moeten maken uit programmeertalen lijken PHP, Java en .NET veilige keuzes te zijn.