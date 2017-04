Xs4all rolt als eerste hogere internetsnelheden uit via DSL

Services

Xs4all heeft bekendgemaakt dat het de internetsnelheden van zijn abonnementen heeft aangepast. De download- en uploadsnelheid is omhoog gegaan en is hierdoor een stuk competitiever geworden in de markt. Wat verder opvalt is dat het bedrijf erin is geslaagd nog meer snelheid uit de koperlijn te halen, de maximale snelheid via de DSL-koperlijn is nu 160 Mbit/s down en 16Mbit/s up. Via glasvezel blijven de snelheden hetzelfde met 500 Mbit/s.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat KPN minder is gaan investeren in glasvezel en meer is gaan investeren in het oude kopernetwerk. Het bedrijf doet dit, omdat het simpelweg goedkoper is en meer rendement oplevert. In plaats van elk woonhuis aan te sluiten op glasvezel heeft het voor gekozen de wijkcentrales van de koperlijnen dichterbij de huizen te plaatsen en tot aan de wijkcentrales glasvezel te leggen. Het laatste stukje wordt nog steeds via koper gedaan, maar met de komst van nieuwe technologieën gaat ook die snelheid steeds verder omhoog.

Xs4all is als dochter van KPN nu de eerste die een hogere snelheid gaat aanbieden via de koperlijn. Voorheen lag de maximale snelheid op 100 Mbit/s down en 10 Mbit/s up, het maximum ligt nu voorlopig op 160 Mbit/s down en 16 Mbit/s up. Hoeveel klanten gebruik kunnen maken van deze snelheid is helaas niet duidelijk, hierover heeft KPN nog geen duidelijkheid verschaft, maar het is afhankelijk van de afstand tot de wijkcentrale. In de meeste steden en woonwijken zou het snelste pakket nu beschikbaar moeten zijn. In dorpen en buitengebieden zal het wat langer duren, of mogelijk nooit beschikbaar komen. KPN heeft in elk geval weer een stapje gezet om beter te kunnen concurreren met Ziggo, dat bedrijf beschikt over het coax-netwerk in grote delen van Nederland en dat is standaard al een stuk sneller.

Xs4all biedt nu drie internetabonnementen aan via DSL en één via glasvezel. Via DSL kan worden gekozen voor drie snelheden 40, 80 of 160Mbit/s down en respectievelijk 4, 8 of 16 Mbit/s up. De prijzen voor deze abonnementen bedragen 40, 45 en 55 euro per maand. Dat is inclusief de prijsverhoging die voor 4 juli op het programma staat. Het glasvezelabonnement kost 63,50 euro per maand voor 500 Mbit/s up en down.

Vorig jaar verscheen er een blog op Techzine dat KPN 1 Gbit/s uit de koperlijn zou kunnen persen.