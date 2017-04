Integratie van Box in Workplace van Facebook

Services

Enkele weken geleden waren we aanwezig bij Box World Tour, waar ons door Aaron Levie, mede-oprichter van Box, werd verteld hoe het bedrijf dat toch met name bekend is als een online samenwerkingsplatform de toekomst voor zich ziet. Veel van de nadruk ligt momenteel op integratie met andere diensten. Tijdens het evenement werden er samenwerkingen met onder andere IBM, Google Cloud Platform en Slack aangehaald, maar sinds gisteren is er weer een bij, namelijk Workplace by Facebook.

Tijdens de F8 Facebook Developer’s Conference, is gisteren de de nieuwe integratie tussen Workplace by Facebook en Box bekendgemaakt. In een blogpost doet laatstgenoemd bedrijf uit de doeken wat we moeten verwachten van de integratie van Box – primair een content management platform gericht op de zakelijke markt – en Workplace – een communicatie en samenwerkingsplatform gericht op de zakelijke markt (zeg maar het Facebook voor bedrijven).

Het idee achter de integratie van Box en Workplace is niet zo heel erg ingewikkeld, namelijk het samenvoegen van de verschillende soorten content die beide platformen te bieden hebben. Een team moet op deze manier eenvoudiger bestanden kunnen uitwisselen en in real time samenwerken aan projecten. Alles loopt in theorie in ieder geval naadloos in elkaar over en je kunt bijvoorbeeld inhoud van Box delen met je Workplace-groepen zonder Workplace te hoeven verlaten. Ook is het mogelijk om een preview te krijgen in Workplace van bestanden die in Box opgeslagen zijn. Tot slot kun je zonder de Box-omgeving te verlaten bestanden met Workplace-groepen delen.

De nieuwe integratie tussen Box en Workplace is per direct beschikbaar voor klanten van Box. Box licht de samenwerking in een blogpost nog wat verder toe.