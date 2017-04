Gerucht: iPhone 8 krijgt vingerafdruklezer achterop, dus niet in het scherm

Mobile

Als we de Australiër Sonny Dickson moeten geloven, gaat het Apple niet lukken om de vingerafdruklezer in de iPhone 8 (zoals we hem vooralsnog voor het gemak maar noemen) in het beeldscherm te verwerken. Hij komt volgens de tekening die hij op Twitter heeft gepost achterop, onder het Apple-logo.

De trend van steeds dunner wordende bezels (de randen rondom het scherm van een smartphone), heeft de vingerafdruklezer als voornaamste slachtoffer. Daarvoor is simpelweg geen ruimte meer. In navolging van Samsung bij de Galaxy S8 en S8+ (review) lijkt nu ook Apple de scanner naar de achterzijde te verplaatsen. Althans, dat lijkt de tekening uit te wijzen die door Dickson op de sociale media is gegooid. Hij is in het verleden overigens een betrouwbare bron gebleken. In 2014 publiceerde hij soortgelijke tekeningen over de iPhone 6, die later ook bleken te kloppen.

Als dit gerucht uiteindelijk waar blijkt te zijn, dan moeten we dus nog even wachten op de eerste succesvolle implementatie van de vingerafdruklezer in het scherm. Dit lijkt ons overigens nog wel altijd de toekomst voor deze vorm van biometrische authenticatie, maar kennelijk is de technologie nog niet helemaal geschikt om het succesvol toe te passen.

Het verplaatsen van een vingerafdruklezer van de voorkant naar de achterkant (of juist andersom, zoals Huawei bij de P10 gedaan heeft), zal zeker als het gaat om een iPhone ongetwijfeld zorgen voor de nodige ophef. Als je eenmaal gewend bent om het op een bepaalde manier te doen, dan blijf je het in de regel graag zo doen. Op basis van de tekeningen heeft Apple wel een beduidend beter bereikbare plaats gekozen voor de vingerafdruklezer dan Samsung op de S8 en S8+. Welk van de twee posities ‘beter’ is, valt niet zo eenvoudig te stellen. Een scanner achterop zorgt ervoor dat je er op een zeer natuurlijke manier bij kunt als je het toestel in je hand hebt. Voorop is hij echter weer beter bereikbaar als het toestel plat op zijn rug ligt, bijvoorbeeld op tafel.

Op welke variant van de nieuwe lijn iPhones de tekening betrekking heeft, is op basis van de tekening die we hebben gezien niet eenduidig vast te stellen. Naast de gebruikelijke 4,7 en 5,5 inch modellen zou Apple ook met een speciale editie komen, ter ere van het 10-jarig bestaan van de iPhone. Die zou onder andere voorzien zijn van een OLED-scherm en wellicht ook een andere vormgeving krijgen.