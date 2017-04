Prijzenoorlog in cloudmarkt komt op gang

Services

De prijzen voor clouddiensten zijn nog niet altijd even scherp, dat heeft mede te maken met de gigantische investeringen die bedrijven moeten doen om een goed cloudproduct in de markt te zetten. Inmiddels begint de markt volwassen te worden en dalen de prijzen. Uit onderzoek van 451 Research blijkt dat de prijzenoorlog in de cloudmarkt zich langzaam begint te ontwikkelen. Eerst werden vooral de prijzen van virtual machines steeds scherper aangeboden, nu is er een prijsdaling waarneembaar in cloudopslag en databases.

De cloudmarkt heeft duidelijk de toekomst, veel lokale datacenters kunnen in de toekomst hun deuren wel gaan sluiten. De vraag naar cloudoplossingen wordt ook alsmaar groter, maar betaalbaar is het nog niet altijd. Als we kijken naar de cloudmarkt zijn er op dit moment drie grote spelers, Amazon Web Service, Microsoft Azure en Google Cloud Platform, op gepaste afstand volgen IBM en Oracle en dan de rest. Het lijkt erop dat de eerste drie echt gaan doorzetten en dat die de komende jaren het cloudlandschap blijven bepalen.

De prijzen van deze clouddiensten zijn echter niet mals, voor kleine bedrijven zijn deze clouddiensten vaak wat te duur, maar voor het midden en hogere segment zijn de prijzen prima te betalen. Natuurlijk is het ook een beetje afhankelijk van wat je precies nodig hebt. Uiteindelijk zullen deze diensten echter voor iedereen betaalbaar gaan worden, dat is gewoon een kwestie van tijd. Elk jaar dalen de prijzen namelijk weer een stukje en worden de clouddiensten aantrekkelijker.

De prijzenoorlog lijkt al een aantal keer op gang te zijn gekomen, voornamelijk de prijzen van virtual machines gingen toen keer op keer omlaag. Uit onderzoek van 451 Research blijkt dat de clouddiensten nu de prijzen van andere diensten aan het verlagen zijn. Zo is de prijs voor cloudopslag in de afgelopen 18 maanden met 14 procent gedaald. IBM was de eerste die met lagere prijzen kwam en Google, AWS en vervolgens Microsoft volgde al snel.

De partijen kijken enorm naar elkaar, als de ene partij de prijzen van bepaalde clouddiensten verlaagd volgen de andere redelijk snel daarna. Aan de ene kant houden ze met zijn allen de prijzen in balans, maar aan de andere kant zorgt elke prijsverlaging voor een sector brede prijsverlaging. Dat zijn de juiste ingrediënten voor een prijzenoorlog, waarbij de klant uiteindelijk als winnaar uit de bus komt.

Op basis van onderzoek wordt er op bijvoorbeeld virtual machines goed geld verdiend. Daar zit op dit moment nog steeds iets van 30 procent marge op. Er is dus nog voldoende ruimte om de prijzen verder te verlagen.