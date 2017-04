‘3D NAND-productie gaat extreem omhoog in tweede helft van het jaar’

Business

Volgens bronnen uit de flashindustrie zal de productie van 3D NAND-flashgeheugen in de tweede helft van dit jaar enorm gaan stijgen. Naar verwachting zal de totale productie van 3D NAND de productie van 2D NAND ruimschoots overstijgen. De verwachting is dat daarmee de beschikbaarheid van 3D NAND in het vierde kwartaal fors gaat toenemen, of dat meteen voldoende is om de tekorten in de markt weg te werken is nog onduidelijk.

De markt voor flashgeheugen is de afgelopen jaren extreem gegroeid en een aantal grote spelers verdienen hier enorm veel geld aan. De vraag naar NAND is echter vele malen groter als de productiecapaciteit wereldwijd waardoor er tekorten zijn en de prijzen van flashgeheugen flink zijn gestegen. Het probleem is dat je niet even snel wat extra NAND kan produceren, hiervoor moeten extra machines worden besteld en fabrieken worden gebouwd of ingericht. De machines die hiervoor worden gebruikt komen bij ASML vandaan en daar zit ook nog een behoorlijke levertijd op.

Het succes van NAND is dermate groot dat hier niet vooraf in was voorzien. Veel fabrikanten hebben inmiddels wel plannen bekendgemaakt op de productie verder uit te breiden, maar dat kost dus tijd. Volgens bronnen uit de flashindustrie gaan we aan het einde van dit jaar zijn dat er meer NAND beschikbaar komt. Volgens deze bronnen gaan we dit jaar vooral een verbetering zien in yields, deze zijn namelijk nog wat onstabiel voor de nieuwe 64-layer producten. De grootste winst voor de fabrikanten is dus om de yields te verbeteren, want hiervoor hebben ze geen nieuwe machines of fabrieken nodig. Samsung zou als alles volgens planning verloopt in juli een nieuwe NAND-fabriek gaan openen in Pyeongtaek in Zuid-Korea. Daarmee moet de productie van 3D NAND fors worden vergroot. De productie van 2D NAND wordt waarschijnlijk snel afgebouwd.

De afgelopen tijd zijn de prijzen van flash gestegen met 12 tot 16 procent voor MLC SSD’s en 10 tot 16 procent voor TLC SSD’s. Deze prijsverhoging is ook doorberekend aan veel fabrikanten van laptops en pc’s. Die zijn op grote schaal SSD’s gaan gebruiken in nieuwe systemen, waardoor de vraag niet kan worden bijgebeend. De yields van 32-layer NAND zijn inmiddels erg goed, waardoor de prijzen daarvan waarschijnlijk snel weer zullen dalen.

De problemen liggen meer bij de 64-layer NAND, daar is nog veel ruimte om de yields te verbeteren. Verwacht wordt dat de kosten dit jaar met zo’n 30 procent kunnen dalen door verbeteringen van de yields.

SK Hynix heeft als enige fabrikant de productie van 72-layer NAND op de planning staan, verwacht wordt dat dat zeker 20 procent duurder gaat worden om te produceren dan 64-layer NAND.