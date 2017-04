Tele2 verwacht daling toestelverkopen door nieuwe regels

Business

Tele2 heeft in zijn kwartaalcijfers een waarschuwing opgenomen dat het bedrijf verwacht dat de toestelverkopen gaan dalen. Reden hiervoor zijn de nieuwe regels, providers moeten voortaan hun klanten registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel als deze een abonnement afsluiten in combinatie met een toestel van meer dan 250 euro. Volgens de regels wordt dat gezien als een lening.

De provider verwacht dat minder mensen nog een smartphone-abonnement zullen gaan afsluiten in combinatie met een toestel, omdat een registratie bij de BKR in Tiel verschillende gevolgen kan hebben. Alles wat geregistreerd staat bij de BKR in Tiel heeft een negatief effect op je kredietpositie in de Nederlandse markt. Stel dat iemand een huis wil kopen en een hypotheek aanvraagt, dan heeft zo’n smartphonelening een negatief effect op het maximaal te lenen bedrag. Een toestelbundel van 25 euro per maand heeft tot gevolg dat iemand een paar duizend euro minder kan lenen. Het exacte bedrag is ook afhankelijk van het inkomen van een persoon.

Voorbeeld: Iemand van 40 jaar met een inkomen van 35.000 euro per jaar kan maximaal 160.522 euro lenen, als wordt opgegeven dat iemand 25 euro per maand aan maandelijkse verplichtingen heeft (toestelbundel), dan mag er nog maar 153.466 euro worden geleend. Een verschil van ruim 7000 euro. Bron: Hypotheker

Het registreren van de toestelbundels bij de BKR in Tiel is dus zeer nadelig voor je kredietpositie. Je moet er dan ook niet vreemd van opkijken als je binnenkort van je hypotheekadviseur te horen krijgt dat je even een paar honderd euro moet betalen aan je telecomprovider om je toestelbundel af te betalen en de BKR-registratie ongedaan te maken. De populariteit van toestellen tot 250 euro zal waarschijnlijk gaan stijgen, maar het aantal smartphones in die categorie is niet bijzonder groot. Waarschijnlijk gaat het aantal losse toestelverkopen wel stijgen door deze maatregel.

Tele2 heeft ervoor gekozen slechts een waarschuwing op te nemen, exacte verwachtingen durft het bedrijf niet te geven. Tele2 heeft verder bekendgemaakt dat het totaal aantal klanten met slechts 16.000 is gestegen het afgelopen kwartaal, een stuk minder dan de kwartalen ervoor, maar dat komt vooral door het feit dat er 24.000 inactieve klanten zijn verwijderd. Dat waren voornamelijk prepaid-klanten. De omzet steeg in Nederland naar 164,56 miljoen euro, een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook maakte het bedrijf afgelopen kwartaal winst in Nederland, vorig jaar noteerde het bedrijf een verlies door de forse investeringen in het 4G-netwerk. Tot slot staat het bedrijf nog even stil bij de trend dat de Nederlandse telecomproviders de prijzen laten dalen en de concurrentie groter wordt. Daarmee wordt indirect verwezen naar T-Mobile’s onbeperkte abonnement, de vraag is of Tele2 daarop gaat antwoorden met eenzelfde product. In Zweden biedt Tele2 wel een onbeperkt abonnement aan.