Windows 10 Cloudbooks moeten concurreren met Google Chromebook

Microsoft is al enige tijd op zoek naar een goed antwoord op de Google Chromebooks, in Nederland zijn de Chromebooks een matig succes, maar in het onderwijs, vooral in de Verenigde Staten, zijn de Google Chromebooks een groot succes. Zo’n groot succes dat Microsoft de Chromebooks ziet als een gevaar voor de eigen Windows pc’s en er moet dus een goed antwoord op worden gevonden. Volgens een uitgelekt document komt Microsoft begin mei met Windows 10 Cloud een speciale versie voor goedkopere Windows 10-laptops.

Met Windows 8.1 met Bing had het bedrijf uit Redmond al een antwoord op de Google Chromebook, daarna waren er wel geruchten dat er ook een Windows 10 met Bing-versie zou komen, maar die kwam er uiteindelijk nooit. Nu is er een document uitgelekt dat Microsoft begin mei tijdens een speciaal evenement voor het onderwijs komt met Windows 10 Cloud. Een aparte Windows 10-versie die gebruikt mag worden met vooraf vastgestelde hardware als concurrent voor de Google Chromebook. Deze Windows 10-versie zal goedkoper zijn dan een normale Windows 10-licentie maar ook voorzien worden van enkele beperkingen.

Zo heeft Microsoft volgens het document vastgelegd dat het systeem minimaal een dag (meer dan 10 uur) moet meegaan op een volledige acculading, er minimaal een Intel Celeron processor aanwezig moet zijn, 4GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit. Het opstarten moet binnen 20 seconde gebeuren en wakker worden uit slaapmodus binnen twee seconde. Daarmee zijn de eisen voor de hardwarefabrikanten duidelijk. Of Microsoft ook weer een maximale verkoopprijs oplegt aan de systemen is nog niet duidelijk. Wel gaat het voor de gebruikers de restrictie opleggen dat er geen applicaties kunnen worden geïnstalleerd op deze systemen buiten de Windows Store om. Er kunnen op deze systemen dus alleen Windows Store-apps worden gebruikt. De licentieprijs van Windows 10 Cloud zal mogelijk gratis zijn of veel goedkoper dan een normale Windows 10-licentie.

Welke fabrikanten warm lopen voor deze nieuwe Windows 10-versie is nog onduidelijk, maar het aantal fabrikanten dat Chromebooks maakt is vrij groot, dus waarschijnlijk kunnen we Windows 10 Cloud producten verwachten van Acer, Asus, Dell, HP en Lenovo.