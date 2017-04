Samsung bevestigt de komst van mobiele 4K-schermen

Hardware

Samsung Display heeft bevestigt dat we uiterlijk volgend jaar smartphones gaan krijgen met 4K-schermen. Het bedrijf heeft laten weten dat het assortiment zal worden uitgebreid met een buigbare 800 pixels per inch OLED-scherm. Om 800 pixels per inch te halen moet de schermresolutie verder omhoog naar 4K-resoluties. Deze krijgen we waarschijnlijk te zien op de Galaxy S9 volgend jaar, met deze hogere resolutie zullen de virtual reality toepassingen ook veel scherper gaan worden.

De zevende generatie OLED-schermen verschijnt volgend jaar met 800 pixels per inch, waarbij we er vrij zeker van kunnen zijn dat het hierbij gaat om 4K-schermen. Het is echter een feit dat de zesde generatie OLED-schermen nog moet verschijnen, de grote vraag is nu hoe hoog die schermresolutie gaat worden. Houdt het bedrijf vast aan de aangepaste QHD-resolutie of gaan we al een eerste 4K-resolutie zien, maar met nog wat minder pixels. Er lijkt dit jaar gewoon een Galaxy Note 8 op de markt te komen, want Samsung heeft niet bekendgemaakt dit merk de nek om te draaien. Volgens geruchten zou de Note 8 beschikken over een 4K-paneel, maar waarschijnlijk nog geen 800 pixels per inch. Dat kan te maken hebben met het grotere formaat van de Note 8, die naar verluidt 6,4 inch zal worden en zal beschikken over de nieuwe schermverhouding van 18,5:9. Waarschijnlijk met een schermresolutie van 4428 x 2160 pixels, wat neer komt op 770 pixels per inch. De Galaxy S9 zal waarschijnlijk een kleiner scherm krijgen met dezelfde resolutie waarmee de 800 pixels per inch wel zal worden gehaald.

Vooralsnog is er niets zeker wat we dit jaar kunnen verwachten, want Samsung doet geen uitspraken over het toestel wat we rond de zomer kunnen verwachten, maar volgend jaar kunnen we in elk geval een 4K-scherm verwachten met minimaal 800 pixels per inch, dat is wel duidelijk.