True upgradet alle servers speciaal voor Dell EMC infrastructuur

Hardware

De Nederlandse hostingprovider True heeft bekendgemaakt dat het zijn complete serverpark heeft voorzien van nieuwe I/O-kaarten van Solarflare zodat er beter samengewerkt kan worden met de Dell EMC-infrastructuur. Het doel van de grote upgrade is de snelheid te verbeteren en daarmee de laadtijden van websites en webapplicaties te verbeteren. Volgens het bedrijf levert de upgrade een verbetering op van wel 23 procent.

True is een managed hostingprovider die het voornamelijk moet hebben van zijn full service-oplossingen waarbij het alle hostingaspecten voor zijn klanten beheert en optimaliseert. True heeft dan ook een breed scala een grote klanten die erop vertrouwen dat het bedrijf de juiste oplossingen realiseert en zorgt dat ze altijd bereikbaar zijn. Snelheid is op internet enorm belangrijk en elke milliseconde telt. Erwin Bleeker, Solutions Architect bij True zegt hierover: “In een markt waarin elke milliseconde telt, is het belangrijk om naast optimale service en support ook gewoon de snelst mogelijke technologie in huis te hebben. Onderzoek wijst uit dat veel mensen niet meer dan een paar seconden willen wachten op het laden van een webpagina. E-commerce-bedrijven willen daarom zeker weten dat hun pagina’s altijd optimaal presteren op elk device. Wij maken in ons datacenter al langer gebruik van Dell EMC PowerEdge R630-servers omdat deze zeer krachtige en betrouwbare prestaties leveren. Om die prestaties naar een nog hoger plan te tillen, hebben we alle Dell EMC-servers voorzien van nieuwe I/O-adapter-kaarten van Solarflare.”

Om de migratie zo succesvol mogelijk te laten verlopen heeft True de hulp ingeschakeld van het Extreme Scale Infrastructue-team (ESI) van Dell EMC. Dell EMC heeft daarmee personeel beschikbaar gemaakt die hun kennis en ervaring konden delen met True om eventuele problemen vooraf te tackelen en de migratie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Door gebruik te maken van ESI-team heeft True ook de garantie dat de ondersteuning en service gedekt blijft door Dell EMC en er bij problemen kan worden aangeklopt bij Dell EMC. Iets wat bij complete problemen altijd wel wenselijk is.

Volgens True zijn er naast snelheid ook nog andere voordelen. Door deze nieuwe I/O-kaarten worden de processoren in de servers minder zwaar belast en daardoor zijn er meer bronnen beschikbaar voor de applicaties die op de servers draaien, dit zijn vaak gevirtualiseerde omgevingen die hier dus ook weer profijt van hebben.