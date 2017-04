Apple dreigde Uber uit de App Store te gooien vanwege privacyschending

Apps & Software

De CEO van Apple, Tim Cook, heeft in 2015 gedreigd om de Uber-app uit de App Store te gooien, aldus de New York Times. Dat dreigement uitte hij tegen de CEO van Uber, Travis Kalanick. Apple was erachter gekomen dat de taxidienst de privacyregels fors had overschreden. Uber had een manier ontwikkeld om iPhones te herkennen, ook als de app werd verwijderd en later weer geïnstalleerd door gebruikers, iets dat volgens Apple’s privacyregels niet is toegestaan.

Nu is Uber niet de eerste die deze regel zal overtreden en waarschijnlijk ook niet de laatste. De reden dat Cook zo boos was had er vooral mee te maken dat Uber ervoor had gekozen om het Apple-kantoor in Cupertino te voorzien van geofencing, zodat de functie daar niet werkte en het op die manier moeilijker was voor Apple om de functie te detecteren. Toch slaagde het team dat verantwoordelijk is voor de keuring van apps erin om de functie te achterhalen en te detecteren.

Uber heeft in een reactie laten weten dat de functie vooral bedoeld was om fraude te detecteren, zodat het bedrijf kon zien wanneer iemand voor de tweede keer Uber installeerde. Na de reprimande van Cook is de functie snel verwijderd en heeft Uber nieuwe technieken ontwikkeld om fraude te detecteren die wel voldoen aan de privacyregels van Apple. Hoe Uber het nu doet, zegt het bedrijf echter niet.

Apple bood in de beginjaren van de iPhone een eenvoudige feature om gebruikers en toestellen te herkennen, naarmate het privacy vraagstuk groter werd heeft het bedrijf de regels rondom het herkennen van toestellen fors verscherpt.