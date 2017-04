AOC introduceert Porsche Design-monitoren

Hardware

In de categorie die hadden we nog niet met Porsche Design, zijn er nu ook Porsche Design-monitoren. Steeds meer fabrikanten gaan samenwerkingen aan met de ontwerpstudio Studio F.A. Porsche waardoor het allemaal niet heel uniek meer is. Wel moeten we zeggen dat AOC, de fabrikant die de samenwerking ditmaal is aangegaan, wel hele mooie exclusieve monitoren op de markt brengt.

De nieuwe monitoren met Porsche Design zijn echt uniek, zo zijn de randen (bezels) rond de schermen zo dun mogelijk gemaakt en hebben de monitoren een prachtig ontworpen voet. Wat de monitoren zo uniek maakt is dat je de kabels straks vrijwel niet meer hoeft te zien. De aansluitingen en kabels van de monitor lopen namelijk door de voet heen, naar een apart kastje. Dat kastje is voorzien van een stroom en HDMI-aansluiting. Hierdoor lopen er geen losse kabels meer naar de monitor. Met de juiste plaatsing op een werkplek kunnen de monitor kabels helemaal onzichtbaar zijn.

AOC brengt de Porsche Design-monitoren uit in twee versies, een 24 inch en een 27 inch versie, beide voorzien van een Full HD-resolutie. Qua specificaties zijn de monitoren dus niet zo speciaal. Het gaat om de PDS241 en de PDS271. Het 24 inch model is eigenlijk 23,8 inch, het 27 inch model is wel echt 27 inch. De monitoren zijn verder 5,2mm dik en beschikken zoals eerder vermeld over alleen een HDMI-aansluiting. De voet van de monitor kan wel draaien, maar is verder niet in hoogte verstelbaar. Het is verder een redelijk standaard monitor, maar wel echt voorzien van een mooi uiterlijk.