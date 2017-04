HP presenteert nieuwe DreamColor schermen

Hardware

HP heeft vandaag tijdens het NAB-evenement nieuwe DreamColor schermen gepresenteerd, zogenaamde true Cinema 4K-schermen. Dit zijn professionele beeldschermen met een hele goede kleurechtheid. Het gaat om de nieuwe HP DreamColor Z31X Studio en de HP DreamColor Z24X G2.

HP presenteert de schermen vandaag voor de echte filmprofessional, van echt puur zwart naar levendige regenboogkleuren. Als je met een monitor wil werken waarvan de kleurechtheid vrijwel 100 procent zijn, dan zijn dit de soort monitoren waar je voor moet gaan. De monitoren zijn voorzien van ingebouwde colorimeter zodat ze zichzelf kunnen calibreren. Ook zijn er uitgebreide management tools. De monitoren zijn geschikt voor filmprofessionals, designers, fotografen en andere ontwerpers. De monitoren zijn ook gebouwd om jaren me te gaan.

Het spreekt misschien voor zich maar de HP DreamColor Z31x Studio is voorzien van een 31 inch beeldpaneel en de HP DreamcOlor Z24X G2 van een 24 inch model. De beeldkwaliteit van deze schermen is bijzonder goed, vanuit elke kijkhoek. De monitoren zijn ook voorzien van een 4K-resolutie zodat er videomateriaal op gemonteerd kan worden in 4K. De IPS-panelen in de beeldschermen zijn voorzien van 10bit en ondersteunen meer dan een miljard kleuren. Het AdobeRGB spectrum en DCI-P3 worden voor 99 procent ondersteund.

De monitoren zijn tot slot ook nog voorzien van ingebouwde KVM-switch, zodat er snel van toetsenbord, muis en videosignaal gewisseld kan worden. Met een simpele sneltoets op het toetsenbord kan worden geschakeld tussen twee pc’s die beide aan de monitor zijn verbonden.

Hoewel HP nog geen prijzen bekendgemaakt heeft voor deze nieuwe monitoren, moeten dit de meest betaalbare DreamColor schermen worden. Het 24 inch model is verkrijgbaar vanaf juli in Europa, het 31 inch model volgt in september.