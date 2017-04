Spotify gaat zelf hardware ontwikkelen

Hardware

Spotify heeft op zijn website een vacature uitstaan waaruit kan worden opgemaakt dat het bedrijf van plan is om zelf hardware te gaan ontwikkelen. Om niet meteen alle details prijs te geven of mensen met een kluitje het riet in te sturen worden er diverse producten als inspiratiebron genoemd. Het meest voor de hand ligt dat het bedrijf met eigen speakers op de markt komt.

Het Zweedse bedrijf noemt producten als Amazon Echo, Pebble Watch en Snap Spectables als voorbeelden voor wat het mogelijk wil gaan ontwikkelen. Spotify wil in elk geval categorie bepalende producten gaan ontwikkelen voor de muziekindustrie. Het is nog even afwachten tot precies duidelijk wordt waar het bedrijf aan werkt, maar het begeeft zich hiermee misschien ook wel op glad ijs. Het heeft nu een goede samenwerking met vrijwel alle audiofabrikanten, die kan onder druk komen te staan als het bedrijf met ze gaat concurreren.

Spotify is echter wel een bedrijf dat gebruik maakt van veel geavanceerde technologieën, wellicht dat het bedrijf zijn scope en verdienmodel wil verbreden en bijvoorbeeld ook met een persoonlijke spraakassistent op de markt komt. Spotify wil op dit moment verder niets kwijt over de toekomstplannen, het moet eerst de vacatures zien in te vullen, over een tijdje zal duidelijk worden wat voor producten het op de markt gaat brengen. Dat kan wel nog even duren, aangezien de vacatures nog niet zijn ingevuld.