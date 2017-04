‘Premium model iPhone vertraagd naar einde van het jaar’

Mobile

Volgens de laatste berichten zou Apple wel in staat zijn om de iPhone 7S en iPhone 7S Plus op de markt te brengen in september, maar het premium model dat naar verluidt ook op de planning staat is uitgesteld tot oktober of november. De productie van het premiummodel gaat niet zo vlot als de twee eerder genoemde modellen.

Het is de bekende analist Ming-chi Kuo die met het nieuws naar buiten komt, deze analist beschikt wel vaker over accurate informatie rond nieuwe Apple-producten. Kuo beschikt over goede bronnen binnen Apple. De nieuwe premium iPhone wordt in de media al vaak de iPhone 8 genoemd, of dat ook de definitieve naam gaat worden zal nog moeten blijken.

Het verschil tussen het premium model en de normale modellen zal voornamelijk zitten in een OLED-scherm, maar waarschijnlijk hele dunne bezels. Daarbij worden al vaak vergelijkingen getrokken tussen de Samsung Galaxy S8 (review). OLED-schermen op smartphones zijn overigens niet nieuw, Samsung gebruikt ze al jaren, maar Apple heeft altijd vastgehouden aan LCD-schermen. Feit is echter dat de ontwikkeling van LCD-schermen wel een heel eind voorbij is en OLED veel meer mogelijkheden biedt voor de toekomst. Apple zal uiteindelijk helemaal overgaan op OLED, maar zou dit jaar gekozen hebben voor een extra premiummodel om OLED te introduceren op de iPhone.

De productie van het premiummodel zou echter vertraging hebben opgelopen, waardoor er minder toestellen zijn geproduceerd en de lancering moet worden uitgesteld. Verwacht wordt dat Apple het toestel wel tegelijk zal aankondigen. Dit gebeurd waarschijnlijk ergens in augustus of begin september.