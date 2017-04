Apple huurt NASA-expert in voor AR-projecten

Business

Apple heeft voormalig NASA-expert Jeff Norris ingehuurd om zijn AR-projecten vorm te helpen geven. Norris werkte eerst voor het Jet Propulsion Laboratory en is een vooraanstaand expert op het gebied van AR-toepassingen. Aan welke projecten hij precies mee gaat werken is niet officieel bekend, al lijkt het zeer waarschijnlijk dat hij meewerkt aan de realisering van een AR-bril.

Het nieuws komt van het doorgaans betrouwbare Bloomberg, maar werd niet bevestigd door Apple. Het bedrijf werkt sinds 2016 aan diverse AR-projecten, waaronder een Google Glass-achtige bril. Norris is ingehuurd als senior manager van het AR-tam en werkt in die hoedanigheid samen met voormalig Dolby Labs-baas Mike Rockwell.

Norris heeft binnen de NASA en JPL aan een hele reeks AR-projecten gewerkt. Zo gaf hij vorm aan een speciaal project waarbij de NASA zijn nieuwe Mars-wagen ontwierp met behulp van mixed reality. Daarnaast stond Norris aan het hoofd van een speciale HoloLens-ervaring die de gebruiker ervan samen met astronaut Buzz Aldrin op de maan plaatst. Ook werkte hij aan een project dat Sidekick heet, waarmee astronauten en wetenschappers op aarde gemakkelijker kunnen samenwerken dankzij het gebruik van hologrammen.

Dat Norris nu is ingehuurd door Apple is weinig verrassend. Het bedrijf investeert flink in toepassingen van augmented reality. CEO Tim Cook liet afgelopen juli nog weten dat hij groot potentieel ziet in de nieuwe technologie voor “klanten, maar ook op commercieel gebied”. Ook lekte eerder vorige week nog een rapport uit waaruit bleek dat Apple daadwerkelijk werkt aan een augmented reality bril.