Zusterbedrijf Google komt met eerste publieke tests zelfrijdende auto’s

Het is slechts een kwestie van tijd voordat zelfrijdende auto’s gemeengoed worden. Op dit moment zijn er al steeds meer toepassingen die erop beginnen te lijken, bijvoorbeeld in de vorm van de Autopilot van Tesla. Maar nu lanceert een Google-zuster, Waymo, een eerste publieke test van zelfrijdende auto’s.

Het is voor de inwoners van de Amerikaanse stad Phoenix mogelijk om zich in te schrijven voor een openbare proef met zelfrijdende auto’s. Het gaat om het early rider program, waarvan de inwoners gratis gebruik kunnen maken. Tijdens de proef mogen enkele honderden mensen gebruikmaken van de zelfrijdende auto’s van Waymo en krijgen ze toegang tot alle mogelijkheden van de voertuigen.

Inwoners van Phoenix die zich inschrijven voor de proef, krijgen toegang tot een mobiele app waarmee ze ritjes kunnen boeken in de auto’s. Tijdens de ritten is wel een medewerker van Waymo aanwezig, om in te grijpen indien dit nodig is. De dienst is in eerste instantie helemaal gratis, omdat daarmee veel gegevens verzameld worden. “Onze early riders spelen een belangrijke rol in de manier waarop we zelfrijdende auto’s naar de wereld brengen,” lezen we in de aankondiging van Waymo.

Een verdienmodel is er op dit moment dan ook nog niet. Eerst wil men, blijkt uit een interview van Bloomberg met CEO John Krafcik, zien hoe mensen de auto’s precies gaan gebruiken. “We zijn op een punt aanbeland, waarop het erg belangrijk is om erachter te komen hoe echte mensen, buiten de omgeving van Google, deze technologie gaan gebruiken. Ons doel is dat ze dit gebruiken voor al hun transportbehoeften.”

De gedachte van Waymo is dat de auto’s bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om makkelijk naar een station of vliegveld te komen. Proeven met de voertuigen lopen al sinds 2009 en gaan steeds beter. Dat Waymo het nu aandurft om ‘echte’ mensen deel te laten nemen aan de proeven komt omdat er nog maar gemiddeld eens per 8.000 gereden kilometers ingegrepen hoeft te worden.